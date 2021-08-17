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2022「澳洲消防員月曆」出爐！搜出鮮肉IG必追　滿滿腹肌超養眼

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編輯／JJ

因為疫情的關係，大家是否覺得今年過得特別煩悶呢？轉眼間2021年已過了一大半，又到了該開始物色2022年新月曆的時刻，而眾所期盼的「澳洲消防員月曆」終於釋出了，就讓養眼帥哥們來一掃大家的陰霾！

每年都會推出的「澳洲消防員月曆」，其出售部分所得會用於捐助慈善團體，不只能讓粉絲們大飽眼福，同時還能盡善心做公益。2022年「澳洲消防員月曆」總共推出了7款不同的主題，除了有肌肉猛男們的裸上身獨照、超陽光的海灘風特輯，當然還有前幾年引爆話題的動物合照系列！

▲澳洲消防員月曆。（圖／翻攝自官網）

▲澳洲消防員月曆。（圖／翻攝自官網）

▲2022澳洲消防員月曆「Firefighters & Cats」。（圖／翻攝自官網）

每年的「澳洲消防員月曆」都會注入不少新血，像是這回擔任「消防員與貓咪」主題封面的鮮肉就是新面孔，笑起來超陽光的Mathew Ross，將小奶貓放在肩上的畫面簡直萌翻天，Mathew Ross擁有一雙碧藍雙眼，精實體態壯得剛剛好，從他的IG上還能看到更多他熱愛動物、熱愛戶外運動的一面。

消防員們獨照的經典款式，則是由Ricky Smith擔任封面人物，同樣擁有超溫暖、迷人的笑容，私下的他很喜歡衝浪，還會裸著上身、溜著滑板，現身街頭遛他的狗狗，明明沒穿衣服卻感覺特別時尚，他的IG也是絕對必追。

▲澳洲消防員月曆。（圖／翻攝自官網）

▲澳洲消防員月曆。（圖／翻攝自官網）

▲2022澳洲消防員月曆「Classic Calendar」。（圖／翻攝自官網）

另外，2022年澳洲消防員月曆還有推出海灘風主題，眾多海邊的「濕身照」尺度超大，足以令人臉紅心跳；而滿足了貓奴們的喜好，當然也不能忘了照顧狗派！消防員們與狗狗的合照款式同樣Ｑ度爆表，讓人不知道到底該看狗狗還是要看鮮肉消防員。每本「澳洲消防員月曆」售價為22元澳元（約台幣445元），目前只有澳洲、紐西蘭地區可購買，全球則將在10月左右發售。

▲澳洲消防員月曆。（圖／翻攝自官網）

▲澳洲消防員月曆。（圖／翻攝自官網）

▲2022澳洲消防員月曆「Summer」、「Firefighters & Dogs」款式。（圖／翻攝自官網）

關鍵字：

澳洲消防員月曆, 消防員月曆, 消防員, 帥哥, 鮮肉, 腹肌, 養眼

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