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不用挨餓就能瘦！營養師教「8個減肥小秘訣」：蔬果改餐前吃

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▲▼ 營養師教8個減肥小秘訣。（圖／翻攝ＩＧ）

▲改變一些日常習慣就能有效幫助減肥。（圖／翻攝IG@kkmmmkk）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

不少人為了減肥或維持身材，都會嘗試各種特殊飲食方法，甚至節食餓肚子，結果也不一定能達到目標。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就表示，其實減肥沒有這麼難，可從一些日常習慣來改變，就能一點一點瘦下來，像是以下8個對於體重控制很有幫助的簡單小習慣，快從今天照著做看看。

1.每口咬20秒再吞

每口咬20秒其實就是靠細嚼慢嚥來放慢進食速度，增加飽足感，以避免在大腦釋放飽食訊號前，吃下過多食物。

▲▼ 營養師教8個減肥小秘訣。（圖／翻攝unsplash,pexels）

2.蔬果改成餐前吃

新鮮蔬果含有豐富膳食纖維，能促進腸胃蠕動，也能增加飽腹感，改到餐前先吃，能增加飽足感。

3.每餐吃七分飽

每餐吃到七分飽，也就是身體感覺不會餓了，這樣就夠了，長期下來可以幫助穩定食量，就不容易暴飲暴食，也能避免攝入過多熱量。

4.避免空腹吃甜食

空腹吃甜食對血糖影響很大，容易引起胰島素大量分泌，但這時吃下的食物還未完全吸收，血糖上升速度跟不上移到素作用速度，進而使得血糖下降，反而讓食慾上升，導致越吃越餓。

▲▼ 營養師教8個減肥小秘訣。（圖／翻攝unsplash,pexels）

5.澱粉類放到最後吃

除了將蔬果改到餐前吃，將米飯、麵條等澱粉類食物放到最後吃，調整進食順序，可幫助自然減少澱粉類攝取。

6.想吃甜食飯量減半

也不是完全不能吃甜食，想吃甜食時，可將其他餐飯量減半，控制整體碳水化合物。

▲▼ 營養師教8個減肥小秘訣。（圖／翻攝unsplash,pexels）

7.減少含糖飲料攝取

不少人喜歡喝飲料，但多數飲料含糖量高，不知不覺中讓人喝下過多熱量，建議以水取代含糖飲料，減少糖分及過多熱量的攝取，也可改選牛奶或豆漿，增加蛋白質攝取。

8.每週運動3次

養成運動習慣，增加熱量消耗，也能鍛鍊肌肉，幫助提高基礎代謝。

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關鍵字：

瘦身, 減肥, 減重, 變胖, 秘訣, 習慣, 方法, 營養師

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