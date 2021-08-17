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拒絕脫妝土石流！「5款輕底妝」推薦，薄透就像沒上妝

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▲▼輕底妝推薦。（圖／翻攝自ig、品牌提供）

▲防疫時期，底妝也變得愈來越輕薄化。（圖／翻攝自IG/aoihamada、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

長時間需要佩戴口罩，不少人希望底妝越輕透越好，薄薄一層修飾肌膚瑕疵，膚色均勻就可輕鬆出門去，也不怕拿下口罩的脫妝窘況，《ET FASHION》推薦5款輕底妝，給想要肌膚自在呼吸的你。

▲▼輕底妝推薦。（圖／品牌提供）

▲Za 超磁久無瑕美肌粉底液，25ml，380元。

主打輕薄服貼質地、卻具有遮瑕力，能將瑕疵完美隱形。絲滑質地，輕透不厚粉，一抹瞬間貼合，宛如第二層肌膚。即使在潮濕高溫的台灣氣候下，底妝依然如同磁鐵般牢牢服貼。

▲▼輕底妝推薦。（圖／品牌提供）

▲COVERMARK 粉綻裸色CC霜。

添加了人參、靈芝、紅石榴皮、野玫瑰果和蘭花等數種漢方及天然植物保濕成分，不僅能夠維持一整天的水嫩光澤妝感，還能幫助均勻膚色，提升肌膚質感。

▲▼輕底妝推薦。（圖／品牌提供）

▲laura mercier 煥顏柔光蜜粉，29g，1,500元。

擁有柔焦毛孔的銀河系星光，低調奢華的珠光既能保留底妝光澤度，又能有效隱形毛孔細緻肌膚，需求一次滿足，是定妝也是打亮。

▲▼輕底妝推薦。（圖／品牌提供）

▲Dior 超完美水潤光氣墊粉餅，SPF50/PA+++，2,350元。

含三色堇精萃及維他命E成分，讓肌膚全天候滋潤保水，更以創新成分技術將獨特光感閃耀科技與頂級保養成分，調配至最佳平衡，打造一拍水亮的奶油水潤光妝效。

▲▼輕底妝推薦。（圖／品牌提供）

▲COFFRET D'OR 燦夏沁肌控油雙效噴霧N（附粉撲），490元。

將水分轉化冰霜感，沁涼膚觸幫助打造持妝美肌，粉底之後疊擦，幫助緊密服貼，提升持妝力，也可作為補妝粉底使用。

關鍵字：

輕底妝, 不脫妝, 底妝推薦, 夏季

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