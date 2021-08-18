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日網瘋傳「獨角獸心測」測心靈年紀　你的內心住著80歲老靈魂嗎？

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編輯／JJ

有些人即使身體持續成長、甚至衰老，卻永保一顆赤子之心；有些人則是小小年紀，內心就住著成熟的老靈魂。你覺得你的真實年齡跟心靈的年紀完全相仿嗎？最近日本網站上就瘋傳一項「獨角獸心理測驗」，從圖中六隻獨角獸中憑直覺挑選一隻，就能測出你的「心靈年紀」。

Ｑ：從以下六隻不同顏色、樣貌的獨角獸中，憑直覺挑選一隻。

▲日本獨角獸心理測驗。（圖／翻攝自curazy）

▲日網「獨角獸心理測驗」。（圖／翻攝自Curazy）

【解析】

1號獨角獸：45歲

在人群當中，你常常扮演著「媽媽」角色，總是不放心他人，習慣處處關心身邊的人，能照顧的地方就會盡量照顧，你的體貼讓身邊的人很喜歡你，他們也能適時在你需要幫助時成為貴人。

2號獨角獸：15歲

如同青春期的少年少女，你是一個很在意他人眼光的人，容易被他人左右想法，所以在日常生活中總是表現得很隨和，盡量都順著別人的意，但其實有時候心裡是覺得委屈的，學會適當的堅持自己的想法，更能增添魅力值。

3號獨角獸：30歲

你的性格沉著理性，為人處事有條不紊、邏輯清晰，對於自己的想法很堅定，相信是對的事情就會貫徹到底，但有時候會不小心忽略別人的意見，試著聽聽別人的聲音，才會發現自己並不是什麼都知道。

4號獨角獸：20歲

就像正值花樣年華的年輕人，正是愛漂亮的年紀，對你來說關注流行趨勢非常重要，所以在穿著打扮上總是顯得很新潮，常成為朋友圈裡的時尚icon，喜歡挑戰新事物，也容易對喜歡的事陷入沉迷。

5號獨角獸：80歲

像個老奶奶一樣，已經秉持著與世無爭的態度在度日，不管什麼事都不太在意別人的眼光，在品味、喜好、興趣上總是自成一格，不隨波逐流，非常地做自己，同時也很重情義，雖然朋友不一定多，但是每個都是最真心、最珍惜的。

6號獨角獸：8歲

你就是個單純的可愛鬼，個性開朗活潑，是大家的開心果，但有時候行為的確像個小孩子，彷彿沒有經過大腦就做出來，這樣的行為有可能會讓人感覺你很自私，只想到自己，不懂得體諒別人，也不太會察言觀色。

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關鍵字：

心理測驗, 日本, 心測, 獨角獸, 獨角獸心理測驗, 心靈年紀, 精神年齡, 靈魂

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