約會必學！彩妝大師游絲棋傳授「蜂蜜腮紅」技法，一秒迷倒他

▲摘下口罩的美感也要顧，蜂蜜腮紅畫起來！（圖／翻攝自小嵐同學小紅書）

記者曾怡嘉 / 台北報導

防疫長時間佩戴口罩，久到差點都忘記腮紅該怎麼畫，想擁有初戀感，女孩別忘了為雙頰增加血色感，夏季最推霜狀腮紅，一抹融入肌膚，給你戀愛般的好氣色。

彩妝大師游絲棋也在臉書分享，很多人詢問她解封後的約會妝容怎麼畫，才能拿下口罩後一秒抓住另一半眼球，她說除了眼妝外，女孩們展現甜美嬌羞的秘密就是畫上「蜂蜜腮紅」。

她建議選擇膏狀或是液狀質地，，顏色偏暖杏色的「蜂蜜腮紅」，用指腹沾取後，先在衛生紙上稍微稀釋一下，讓腮紅不會一次太濃，再以少量、分層輕點方式，上在蘋果肌的位置。有了這款蜂蜜腮紅，整個人就像微甜可口的蜜糖，看起來減齡又惹人疼。

▲Za潮色微醺腮紅，6色，320元。

採用獨特霜轉粉技術，綿密慕斯質地，添加大馬士革玫瑰精油、玻尿酸及維生素E等保濕護膚成分，輕輕一抹即由霜狀轉化為細緻粉末．服貼於雙頰且不顯毛孔。

▲INTEGRATE 初戀微醺腮紅霜，2色，280元。

霜狀質地潤澤好推勻，可以均勻密著於雙唇或臉頰，實現具透明感的粉嫩色澤。使用指腹、不須工具就能輕鬆完成自然妝感，搭配沾濕的美妝蛋輕拍上妝，更服貼顯色！

▲THREE 星辰幻采眼頰盒，限定X01，2,400元

內含行星的神秘光燦與陰影的2色眼影，搭配珊瑚色霜狀腮紅，打造極自然妝容。一盒輕鬆搞定眼頰妝，CP值超高。