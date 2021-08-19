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跟「3星座」談戀愛真的太累人！獅子霸道控制狂、天秤什麼都隨便

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▲▼跟3星座談戀愛太累人！。（圖翻攝IG）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@tvndrama.official

談戀愛不是像偶像劇一樣，全都是浪漫甜蜜情節，也是會有不愉快、覺得心累的時候，尤其有些人會對另一半緊迫盯人，隨時隨地要掌握行蹤，或是自己很沒有主見，約會、生活大小事都懶得決定，等著另一半安排，跟他們談戀愛真的讓人感覺好累！像是以下3個星座就是代表，看看你是不是也有同感？

▲▼跟3星座談戀愛太累人！。（圖翻攝IG）

牡羊座

行動派的牡羊座，性子比較急，想到什麼就要馬上去做，雖然做事很積極、很有行動力，但同時也就比較沒耐心，容易急躁，他們不僅對自己的事很急，在感情中也會另一半有許多要求，若另一半稍微鬆懈偷懶一點，牡羊就會開始督促模式，一直催促對方做事，讓另一半就像是在面對主管一樣，很有壓力。加上直性子的牡羊脾氣比較暴躁，有時候一點小事就會讓他們脾氣爆發，雖然來得快去得也快，但還是破壞了自己的心情，也讓另一半承受負面情緒，長期下來容易破壞彼此感情。

▲▼跟3星座談戀愛太累人！。（圖翻攝IG）

獅子座

熱情奔放的獅子座，同時具備了霸道總裁的魅力和缺點。自尊心強，個性又強勢的獅子，對外霸氣之餘，對另一半佔有慾也非常強，甚至有點控制狂。他們無法忍受另一半跟其他異性太熟識，會從各方面嚴格看管另一半，可能會翻看另一半的手機或其他物品，甚至每天查勤、各種電話，想要時時掌控戀人的行蹤和狀況，若是一感覺有不對勁之處，就算自己手上有事在忙，他們也會立刻暫停，直奔另一半身旁問清楚。跟獅子談戀愛就像是時時被監控，容易讓另一半覺得壓抑、心好累。

▲▼跟3星座談戀愛太累人！。（圖翻攝IG）

天秤座

天秤座常給人隨和好親近的印象，但另一方面，他們可以說是沒什麼主見，跟他們約會如果問想去哪、吃什麼，看哪部電影，他們大多都會回答「隨便」或「都可以」。因為天秤很容易糾結，這個也想要、那個也不錯，自己都無法確定到底想要什麼，所以希望交給別人來決定。剛開始或許不會覺得有什麼，但長久下來就會非常厭倦，每次都是另一半在安排規劃，而天秤就像個「甩手掌櫃」什麼都不管，讓另一半覺得好像在照顧孩子一樣，勞心勞力又感覺不到天秤的投入。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 兩性, 戀愛, 感情, 情侶, 談戀愛, 心累, 獅子, 天秤, 牡羊

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