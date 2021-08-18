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越「渣」越愛！宋江穿西裝摸唇太犯規　加碼誘人頸線超養眼

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記者王蓁蓁 / 台北報導

擁有「撕漫顏值」的新生代韓國男神宋江，近期攜手「最美小三」韓素希出演韓劇《無法抗拒的他》，劇中又壞又帥的「渣男」形象，竟讓粉絲們心花怒放，直呼：「不怕男主壞，就怕男主帥。」人氣高漲的宋江，近日更登上韓版《Marie Claire》雜誌9月號封面，延續劇中讓人難以抵抗的痞痞模樣，魅力指數瞬間破表。

宋江接連出演Netflix原創韓劇《Sweet Home》、《如蝶翩翩》，人氣直漲不下，就連《無法抗拒的他》也在Netflix排行榜坐穩前三名次，再加上精緻帥氣的「撕漫顏值」，讓他瞬間躍升新生代大勢男星之一，擄獲無數少女們的心。

近日宋江獲邀為韓版《Marie Claire》9月號拍攝時尚大片，只見他以一套帥氣逼人的西裝登上封面，搭配卡地亞（Cartier）最新Clash de Cartier系列，率性的幾何風格珠寶襯得他更加不羈，輕輕摸唇的動作更是爆擊粉絲們心臟，另一套All Black皮衣造型，則令他遊走在高冷與雅痞之間，特寫鏡頭頸線超級誘人，隨興擺出幾個Pose就令人忍不住原地戀愛。

下一幕宋江放下瀏海蓋住額頭，瞬間變成從渣男變身溫柔暖男，V領針織上衣不經意露出鎖骨，畫面簡直太犯規，緊接著宋江換上簡單的牛仔外套＋白T造型，鏡頭下昏暗朦朧的燈光氛圍，讓畫面更顯神秘，他慵懶的擺出往後靠姿勢，巧妙讓珠寶成為點睛之筆。

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關鍵字：

宋江, 如蝶翩翩, 韓素希, 無法抗拒的他, Netflix, 畫報

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