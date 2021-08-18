《婚詞離曲》合理化出軌「渣句」盤點：男人外遇，就像女人買名牌包衝動購物

▲盤點《婚詞離曲》把出軌合理化的10句超渣金句。

編輯 / Jhen 圖 / 翻攝FB@TV Chosun

除了前陣子火熱的韓劇《我的上流世界》、《Penthouse上流戰爭》，同樣遊走在寫實與灑狗血之間的《婚詞離曲》再度刷新觀眾三觀，不但劇中男性全員出軌，更是把外遇合理化，渣到全新境界，讓劇迷們氣到邊看邊罵，近期迎來第二季開播，以下來看看劇中令人氣憤不已的超渣台詞。

＃惠領是帶刺的玫瑰，宋援是紫丁香，雖然美得不顯眼，卻會讓人因為香氣注意它。

就像張愛玲筆下的《紅玫瑰與白玫瑰》，「娶了紅玫瑰，久而久之，紅的變了牆上的一抹蚊子血，白的還是窗前明月光，娶了白玫瑰，白的便是衣服上的一粒飯粘子，紅的卻是心口上的一顆硃砂痣。」

＃孔子都說到了70歲才能隨心所欲、不踰矩，我現在才40幾歲，當然沒辦法那麼完美，妳太年輕，所以難以原諒我，而我太年輕，抵擋不住好奇心。

＃擁有一切的男人，會找 30 歲左右的女人。

30+以後的女人沒有了20歲時期的幼稚任性，取而代之的是懂得察言觀色和體貼細心，對於與另一半之間的相處也變得更加成熟，雖說大家常說當男人年紀越大時，找的另一半年紀就越小，但事實上，30+的女人正是綻放魅力的時候。

＃這13年來我一直是個好丈夫，妳也多次肯定我的付出，我雖然出軌，但也不超過1年。

＃難道妳的世界非黑即白嗎？沒有灰色地帶？人的感情怎麼可能像切蘿蔔一樣分得清清楚楚？

＃就像女人看到名牌包也會衝動購物，事後才懊悔，這是一樣的心理，都是慾望，只差在誘惑是名牌包還是人而已。

＃女孩子小時候喜歡玩洋娃娃，扮家家酒，但男孩子喜歡玩具，可是同樣的玩具玩久了會膩，然後被新玩具吸引，這樣妳懂嗎？

＃假設我一輩子都沒犯錯，從沒讓妳失望，始終過得幸福快樂，某一天突然得了絕症，這時候上帝說我出軌，病就能完全康復，妳大概會想盡辦法找到適合的女人讓我出軌，對吧？

＃外遇都是在不經意間發生的， 人生什麼事都有可能發生，這只是其中之一。

＃知道另一半外遇就和得了不治之症一樣，剛開始會否認現實，後來慢慢接受，還有些人會合理化，自責是自己的疏忽造成對方出軌。

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