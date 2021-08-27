抓住夏天的尾巴！一人也能玩SUP立槳、3天2夜露營車自駕遊正夯

編輯／Emily 圖／Pinkoi提供

近來疫情逐漸受到控制，很多人都憋壞了，想出門從事休閒活動，抓住夏天的尾巴。但就算外出玩樂，還是要注重防疫，這裡就精選了多種一人成團、小班制的活動，讓你安心享受假期，有秘境探險、露營車自駕遊等「戶外體驗」，還有「職人課程」可以參加，不想出門則有在家就能做的「線上體驗」。

【戶外體驗】

1.No12-How客吧在地嚴選 遙感農事劇場體驗深度遊

遙感農事劇場體驗深度遊帶你到新竹縣峨眉鄉十二寮，來場深度旅行。不同於一般的導覽，他們串連在地青年訪談村莊耆老的故事，並請專業配音員講解，搭配音效與配樂，讓你體驗一場時空之旅，還能品嚐在地的柴燒菜包與黑糖發糕。

2.愛上喜翁 一泊四食豪華露營

最近露營活動很盛行，愛上喜翁隱身於高山，設有豪華的露營帳篷，並提供一泊四食精緻料理。去到那裡能盡情徜徉於大自然中，感受滿滿綠意，配上高級的龍蝦海陸餐點與特製調酒，能讓身心舒緩放鬆。

3.Uniquefun 清水斷崖立槳 SUP一人成團

想要從事動態活動，可以考慮Uniquefun的清水斷崖立槳活動，一人就能成團，讓你玩得安心。你可以在太平洋上欣賞海天一線的日出，以及清水斷崖的壯麗景致，能深度體驗花蓮秘境之美。

4.旅森山 三天兩夜露營車自駕遊 - 平日出發

對露營車有憧憬，就趁現在圓夢吧！旅森山的三天兩夜露營車自駕，提供租車服務與行程推薦，讓你依個人喜好到處旅行、挖掘台灣秘境，車內豪華舒適、設備充足，住起來很非常放鬆，還能體驗在星空下入睡、在樹林環抱中醒來的感覺。

【職人體驗】

1.Rootstock在地職人體驗—手作皮件

喜歡皮革製品，不妨自己動手做做看，由皮革工匠師帶領學員，穿上專門的工匠服，體驗職人工藝，從認識皮革製作工具開始，到自由挑選皮革款式、顏色，能感受一針一線的美好，親手製作出專屬於你的獨特皮件。

2.若草肉舖 基礎植栽體驗一人成團

對多肉植物有興趣，可以參與若草肉舖的基礎植栽體驗，一人就能成團，由專業老師帶你認識多肉植物、了解照顧方法，並藉由溫潤的木器與生氣蓬勃的多肉植物，親自栽種出美麗的成品。

3.the MW軒工房 原木河流茶盤手作

職人講師帶你體驗木製藝品的工法，嚴選桃花心木、進口色料為材料，透過色料的自然渲彩，營造出視覺流動感，親手製作出獨一無二的手作河流盤，帶給你不論是當空間擺飾、茶盤都適合的完美成品。

【線上體驗】

1.No12-How客吧在地嚴選 擂茶DIY體驗材料包

不想出門，在家也有多種線上體驗課，擂茶DIY體驗材料包讓你在家宛如置身茶園，運用食材包、擂茶缽杵組，搭配線上教學影片，親自製作出擂茶，還能做成冰沙、冰棒等消暑食品。

2.Shine Carving光雕組合包＋教學影片

Shine Carving光雕組合包是零失敗的簡單創作，讓你用日本雕刻工藝重現浮世繪畫家著名創作《神奈川沖浪裏》，大人、小孩都能參與，在過程中可以培養專注力、耐心，感受到療癒平靜。

3.l’m nunu 水彩速寫(六堂)

水彩速寫課由專業老師線上教學，帶你從零開始，學會代針筆的控制和水彩上色技法，懂得運用多樣色彩，畫出可愛的手繪圖，記錄生活點滴，豐富你的每一天。

4.Funsiamo 居家烘焙體驗組

在家做甜點好吃又好玩，有開設甜點體驗課程的Funsiamo配合疫情，也推出了居家烘焙體驗組，讓不想出門的人在家就能DIY。體驗組有手指泡芙、杯子蛋糕、麻糬小麵包等多樣選擇，只要把裡面的材料依照食譜小卡和教學影片製作，就算手殘也能做出精緻點心。

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