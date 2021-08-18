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莉莉柯林斯新身份超狂！宣布加入卡地亞家庭氣場炸裂　粉絲嗨翻

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記者王則絲／台北報導

女星莉莉柯林斯（Lily Collins）現在除了是個幸福滿溢的準人妻，還宣布迎來超狂的新身份！與品牌一向交好的莉莉柯林斯，正式擒下了卡地亞（Cartier）Clash [Un]limited珠寶系列以及Double C de手袋的形象大使身份，她一身鮮紅貴氣，將全新「雙C包」一舉拎上身，整個人氣場大爆棚，開心向大家分享了這個驚人好消息。

▲莉莉柯林斯。（圖／翻攝自ig）

▲莉莉柯林斯迎來超狂新身份！（圖／翻攝自IG@lilyjcollins）

有著濃眉大眼、精緻臉孔的莉莉柯林斯，常被媒體、粉絲們譽為是「現代版奧黛麗赫本」，一直以來就頗受品牌們喜愛的她，在出演Netflix影集《艾蜜莉在巴黎》後，成功讓更多民眾看見時尚的世界，也藉此確立了自己在時尚圈的地位。

▲莉莉柯林斯升格卡地亞限量珠寶系列、Double C de手袋形象大使。（圖／品牌提供）

▲莉莉柯林斯成為卡地亞Clash [Un]limited珠寶系列及全新Double C de Cartier肩揹包之形象大使。（圖／品牌提供）

莉莉柯林斯一身鮮紅裝扮、佩戴貴氣珠寶，最新形象隨著官方消息一併釋出，讓粉絲們也超驚喜，全都嗨翻天了：「太厲害了」、「天啊你看起來太貴氣了！」、「真的找對人了」卡地亞Clash [Un]limited系列限量版珠寶顛覆傳統美學，呈現極致的張力與對比效果，現在由莉莉柯林斯正式接下該系列形象大使，未來將能看到更多她的演繹，令人期待。

▲莉莉柯林斯升格卡地亞限量珠寶系列、Double C de手袋形象大使。（圖／品牌提供）

▲莉莉柯林斯率先演繹DOUBLE C DE CARTIER鍊帶肩揹包。（圖／品牌提供）

與此同時，莉莉柯林斯亦率先全球背上了卡地亞Double C de手袋系列新作鍊帶肩背包，新款「雙C包」多了優雅奢華的珠寶鍊帶，背在身上能瞬間吸引目光，除了黑、粉和深沉的櫻桃紅色，另外也新增卡布里藍、薄荷綠的全新色調，其中薄荷綠色款式將於9月時在SOGO復興館獨家販售。

▲莉莉柯林斯升格卡地亞限量珠寶系列、Double C de手袋形象大使。（圖／品牌提供）

▲莉莉柯林斯升格卡地亞限量珠寶系列、Double C de手袋形象大使。（圖／品牌提供）

▲新款雙C包將於9月起上市，薄荷綠色包款則將由SOGO復興店獨家販售。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

莉莉柯林斯, lily Collins, 卡地亞, Cartier, 形象大使, 雙C包, 手袋, 珠寶

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