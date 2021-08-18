fb ig video ETtoday search mobile

Rosé穿「平價韓牌帽T」曝光最新身份！　網：終於買得起同款

>

▲O!Oi。（圖／翻攝自IG）

▲韓女團BLACKPINK成員Rosé成為O!Oi形象代言人。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／外電報導

韓女團BLACKPINK成員Rosé（朴彩英）時尚影響力引領全球，她身兼SAINT LAURENT全球代言人及YSL美妝品牌大使，一向精品加身光環十足。日前她在IG驚喜曝光了全新身份，成為休閒服裝品牌 O!Oi 旗下系列 O!Oi Collection和 5252 BY O!Oi 形象代言人，讓粉絲欣喜：「終於買得起Rosé同款」。

韓牌O!Oi 2011年由設計師Jung Ye Seul於首爾創立，且價格親民，短時間內就以搞怪創意風格擄獲眾多粉絲，連BLACKPINK成員Rosé也是死忠粉，曾多次在私服中演繹品牌服飾。而她此次驚喜在IG上曝光與O!Oi的合作，身穿全新系列 「5252 BY OIOI」Logo帽T出鏡，畫面中Rosé微微露出雪白長腿，即便坐著仍藏不住姣好身材比例，輕鬆展現時尚高級感。

▲O!Oi。（圖／翻攝自IG）

▲O!Oi。（圖／翻攝自IG）

▲全新 「5252 BY OIOI」 2021秋季系列以 Rosé 為靈感來源，絲巾隨系列免費贈送。（圖／翻攝自IG）

品牌官方也進一步表示：「我們很高興地宣布迷人且有魅力的全球藝術家 Rosé 成為我們的新大使，期待接下來的旅程。」正式揭開雙方的合作。而預計推出的全新 「5252 BY OIOI」 2021秋季系列，是偏向中性的款式，帽T單價約2千元，每個季節都會有不同主題，這回將會以 Rosé 為靈感來源，勢必引發熱潮，更有網友認為：「Rosé一穿直接變成精品」、「終於買得起Rosé同款了」。

關鍵字：

O!Oi, BLACKPINK, Rosé, 朴彩英

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

ET Fashion

推薦閱讀

「最愛互相折磨」星座情侶檔Top 3！　獅子配摩羯不結婚很難收場

「最愛互相折磨」星座情侶檔Top 3！　獅子配摩羯不結婚很難收場

性感歌后發福判若兩人！「運動裝腫一圈」網卻罕見大讚：真性情

性感歌后發福判若兩人！「運動裝腫一圈」網卻罕見大讚：真性情

2022「澳洲消防員月曆」出爐！搜出鮮肉IG必追　滿滿腹肌超養眼

2022「澳洲消防員月曆」出爐！搜出鮮肉IG必追　滿滿腹肌超養眼

「3星座」看似傻氣私下超精明！射手認：什麼都說好，其實是懶得理 宋慧喬貼身裙勒出「180模特長腿」　秀智雪白天鵝頸、鎖骨齊發美翻 日本人超愛台灣「古早味雞蛋糕」！食譜公開　做起來一點都不難 吃軟不吃硬「3大星座」 獅子只能哄，Top1鐵了心和你槓到底 拒絕脫妝土石流！「5款輕底妝」推薦，薄透就像沒上妝 2.8萬坪中友百貨落腳彰化！　超大廣場還有電影院2024年開幕 無印良品「小白鞋」出新的了！　日常最實穿、超高CP值必須入手

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面