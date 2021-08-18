Rosé穿「平價韓牌帽T」曝光最新身份！　網：終於買得起同款

▲韓女團BLACKPINK成員Rosé成為O!Oi形象代言人。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／外電報導

韓女團BLACKPINK成員Rosé（朴彩英）時尚影響力引領全球，她身兼SAINT LAURENT全球代言人及YSL美妝品牌大使，一向精品加身光環十足。日前她在IG驚喜曝光了全新身份，成為休閒服裝品牌 O!Oi 旗下系列 O!Oi Collection和 5252 BY O!Oi 形象代言人，讓粉絲欣喜：「終於買得起Rosé同款」。

韓牌O!Oi 2011年由設計師Jung Ye Seul於首爾創立，且價格親民，短時間內就以搞怪創意風格擄獲眾多粉絲，連BLACKPINK成員Rosé也是死忠粉，曾多次在私服中演繹品牌服飾。而她此次驚喜在IG上曝光與O!Oi的合作，身穿全新系列 「5252 BY OIOI」Logo帽T出鏡，畫面中Rosé微微露出雪白長腿，即便坐著仍藏不住姣好身材比例，輕鬆展現時尚高級感。

▲全新 「5252 BY OIOI」 2021秋季系列以 Rosé 為靈感來源，絲巾隨系列免費贈送。（圖／翻攝自IG）

品牌官方也進一步表示：「我們很高興地宣布迷人且有魅力的全球藝術家 Rosé 成為我們的新大使，期待接下來的旅程。」正式揭開雙方的合作。而預計推出的全新 「5252 BY OIOI」 2021秋季系列，是偏向中性的款式，帽T單價約2千元，每個季節都會有不同主題，這回將會以 Rosé 為靈感來源，勢必引發熱潮，更有網友認為：「Rosé一穿直接變成精品」、「終於買得起Rosé同款了」。