高機能面膜不適合天天用！皮膚科醫師提醒「敷錯」會有反效果

▲面膜敷越久反而更傷肌膚。（圖／翻攝自IG/ahc_officail）

記者曾怡嘉 / 台北報導

長時間佩戴口罩，肌膚悶得慌，但也因為都遮在口罩下，粗大毛孔、厚重角質更容易被忽略，東森自然美發現，肌膚問題產生的陰影，會影響膚質視覺感，想要養出好肌膚除了做好日常保養，速效面膜能助美肌一臂之力。

新光醫院皮膚科醫學美容中心唐豪悅醫師表示，定期敷面膜可以讓水分和精華成分滲透到皮膚深層，想要短時間提升膚質滋潤肌膚，面膜是速效保養聖品。

唐醫師提到，面膜大約敷15-20分鐘即可，如果敷太久反而會吸收肌膚水分和精華，造成反效果。面膜拿下後，利用面膜剩餘精華液按摩、輕拍讓肌膚完全吸收後，再搭配乳液或乳霜鎖住肌膚內養分。

如果是追求亮白，白天更別忘記養成防曬習慣！另外搭配局部面膜，則依照不同部位需求給予對應的特級保養。敷面膜的頻率是也是需要注意的關鍵，美白這類高機能面膜不適宜天天使用，若是敏感肌膚還是得小心。





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利用天然植物纖維加硅藻泥製成的雪花面膜，獨特蜂巢設計乘載滿滿精華，完整服貼每吋肌膚，高度注入魚子萊姆、α-熊果素、菸鹼醯胺與光果甘草等四大亮白成分，以溫和方式使肌膚呈現光滑、明亮膚色。

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