「世界最大水族館」在這！20公尺垂直展示窗超狂　存錢準備衝了

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@miraluae

阿拉伯聯合大公國的阿布達比非常繁榮，當地有許多值得造訪的觀光景點，日前他們宣布與海洋公園SeaWorld一起合作，要在亞斯島興建「世界上最大的水族館」，完工後裡面將容納多達68000種海洋生物，還有20公尺高的垂直觀覽窗，讓水中景色一覽無遺。

阿布達比的房地產開發商Miral攜手SeaWorld Parks & Entertainment公司，要在當地興建海洋世界，選址在有阿布達比法拉利世界、阿布達比華納兄弟主題公園等豐富景點的亞斯島上，目前已經興建約64%，預計2022年能完工，落成後裡面會有世界上最大、最寬闊的水族館。

「阿布達比海洋世界」佔地183,000平方公尺（約5.5萬坪），室內有五個樓層，水族館本身有2500萬升的水，可以容納鯊魚、鬼蝠魟、海龜、魚群等多達68,000種海洋生物。其中最引人注目的，是一個高達20公尺的垂直展示窗「Endless Vista」，跨越多層樓所展現的景色，絕對讓人驚嘆，館內結合六個領域，模擬出不同物種的自然棲息地，能讓遊客身歷其境探索海洋。

這裡不只是觀光景點，海洋世界也將結合海洋研究與救援經驗，建立研究與救援中心，會有專業人員在這裡進行海洋研究，並從事救援、保護和教育相關的工作，一般遊客也可預約參觀，在這裡增長對海洋生物的知識。

除了阿布達比，杜拜也將興建全球最高的豪華飯店「The Ciel Tower」，由杜拜房地產公司The First Group打造，奢華程度再創新高，外觀是圓弧線的高樓，最高處有鏤空設計，內部共有77層樓，整體充滿了現代時尚感，入住後可以透過落地玻璃窗，觀賞杜拜都市與海邊美景。

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