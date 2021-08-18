蜘蛛人洗手環「一壓就消毒」　番茄醬酒精噴瓶能當吊飾

▲各類防疫酒精罐設計均有特色，戴在手上超方便。（圖／pinkoi提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近期疫情確診數趨緩，加上疫苗持續施打、全台邁入二級防疫，不少上班族回到辦公室上班，學生也準備放完暑假回校上課，後疫情時代防疫觀念仍不可少，尤其酒精噴瓶在外更是必備，除了簡單設計的噴灌，還有一些有趣的商品也開賣販售，讓你跟人與眾不同。

BORDER DRUNKER防疫酒精噴瓶

以知名番茄醬品牌造型為發想的BORDER DRUNKER防疫酒精噴瓶，頗有美式復古風格，且附上掛鉤可以方便攜帶，任何包款都能輕易放在袋外，以便於隨時使用，有趣造型還能當吊飾，一舉兩得，售價180元。

Solcion觸控噴霧筆

直筆狀的設計不但方便隨身攜帶，在筆端下方還有抗菌矽膠，能夠代替手指觸碰外面的物體，包括ATM操作、電梯按鈕、公用觸控螢幕等都沒問題，售價999元，Pinkoi特價700元起。

PIKAKE 酒精瓶皮套組

想要更文青一點，不妨幫酒精瓶穿上皮套，所附的皮帶可自由拆裝調整長度，無論裡面放的酒精瓶多平凡無奇，套上有質感的皮製外套就會馬上加分，售價420元起。

SqueezyBand 蜘蛛人抗菌洗手環

由加拿大設計的SqueezyBand 蜘蛛人抗菌洗手環，採用食品級矽膠，可將洗手液、乾洗手或酒精分裝至其內部的儲存槽中，口徑大的設計方便倒入乾洗手或酒精，把塞蓋打開並按壓手環，就能擠出酒精在手上，馬上就可消毒，也不需在包包內一直找酒精罐，售價399元。

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