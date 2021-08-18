fb ig video ETtoday search mobile

夢幻頰彩登場！香奈兒「泡泡腮紅」超特別、SUQQU漸層頰彩出粉棕色

>

▲▼香奈兒泡泡腮紅＋盤點。（圖／記者張毓容攝）

▲香奈兒新推出的「泡泡腮紅」還沒上市就引發關注。（圖／記者張毓容攝）

記者張毓容／綜合報導

千萬別小看頰彩！一塊好的頰彩不僅能打造自然好氣色，也能修飾臉部、為輪廓立體感更加分，還能變化不同妝感。近來就有不少腮紅新品引發關注，像是還沒推出就被狂敲碗的香奈兒「泡泡腮紅」，特殊質地好看又好玩；SUQQU高人氣漸層頰彩也推出超美棕色調新色；Dior秋妝限定腮紅則是有著夢幻羽毛壓紋，高顏值讓人一看就愛上。

▲▼香奈兒泡泡腮紅＋盤點。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 時尚裸光微滴泡泡腮紅，NT$1,960。

以每個人都能輕鬆打造法式自然裸妝風格為設計概念的香奈兒「時尚裸光系列」，繼3款高人氣口碑底妝後，今年8月再度推出超特別的「泡泡腮紅」時尚裸光微滴泡泡腮紅。

▲▼香奈兒泡泡腮紅＋盤點。（圖／記者張毓容攝）

▲▼香奈兒泡泡腮紅＋盤點。（圖／記者張毓容攝）

▲model示範色號為#櫻粉。（圖／記者張毓容攝）

時尚裸光微滴泡泡腮紅運用「山茶花保濕系列」首創並運用在時尚裸光微滴粉底精華的微流體科技，將色素封存在微滴粒子中，結合水相精華的薄透水凝質地能完美親膚，與肌膚接觸瞬間色素粒子就會均勻滲入肌膚，為雙頰打造自然優雅的紅潤光采，也不影響裸透底妝質感，非常適合喜歡輕透妝感、光澤底妝的人。

時尚裸光微滴泡泡腮紅共推出＃蜜桃、＃櫻粉、＃粉紅及＃珊瑚等4款色選，只要用指腹輕拍就能將腮紅暈染與肌膚貼合，完美發色，也可搭配Nº104香奈兒多功能補妝刷來堆疊腮紅，打造理想妝感。

▲▼香奈兒泡泡腮紅＋盤點。（圖／品牌提供）

▲SUQQU 晶采淨妍頰彩，NT$2,100。

除了香奈兒，SUQQU 2021秋妝系列也以秋冬大自然交織出的濃淡大地色系為主，為高人氣「漸層頰彩盤」晶采淨妍頰彩推出2款全新限定色，細緻的粉體搭配柔和感十足的裸土色系，任何妝容都百搭，很有成為下一個斷貨色號的預感。

▲▼香奈兒泡泡腮紅＋盤點。（圖／品牌提供）

▲model示範色號由左至右為#128、#129。

全新限定2色包含以帶棕感的紅色調搭配能增添柔和感的米色系組合#128朽葉，和以帶粉紅的棕色調搭配柔美氣息的粉紅色系組合#129冬木立。

▲▼香奈兒泡泡腮紅＋盤點。（圖／品牌提供）

▲▼香奈兒泡泡腮紅＋盤點。（圖／品牌提供）

▲Dior 藍星訂製腮紅盤 羽毛派對限量版，NT$1,950。

而Dior今年秋妝則是以五彩斑斕的群鳥、振翅間所折射出的虹彩光澤為靈感，推出「羽毛派對限量系列」，其中藍星訂製腮紅盤也推出2款秋季限量色選，包含閃耀虹光光澤的活力珊瑚橘#462和柔美浪漫的煙燻玫瑰色#468。

輕盈細緻的親膚粉體，能完美融入底妝中，讓雙頰透出自然紅潤光澤，彩盤上更刻畫著精緻羽毛刻紋，夢幻高顏值讓人一看就喜歡。

►網激推13款高人氣卸妝新品！CPB推首款潔膚水、Za高CP值狂賣

►絕美秋妝來了！RMK玫瑰木色調眼盒美到想包色、THREE眼頰盤超實用

►小棕瓶超狂買1送1限時一天　SUQQU、RMK聯合特賣會3折起

關鍵字：

美妝, 彩妝, 彩妝品, 腮紅, 頰彩, 秋妝, 泡泡腮紅, CHANEL, 香奈兒, SUQQU, Dior

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

ET Fashion

推薦閱讀

日網瘋傳「獨角獸心測」測心靈年紀　你的內心住著80歲老靈魂嗎？

日網瘋傳「獨角獸心測」測心靈年紀　你的內心住著80歲老靈魂嗎？

性感歌后發福判若兩人！「運動裝腫一圈」網卻罕見大讚：真性情

性感歌后發福判若兩人！「運動裝腫一圈」網卻罕見大讚：真性情

「最愛互相折磨」星座情侶檔Top 3！　獅子配摩羯不結婚很難收場

「最愛互相折磨」星座情侶檔Top 3！　獅子配摩羯不結婚很難收場

5個iPhone實用功能最容易被忽略！輸入「蘋果」就能打出LOGO 口臭又冒痘？營養師推薦5款「排毒蔬菜」，趕快吃起來！ 掌握睡前90分鐘　史丹佛研究：3個方法讓你睡更好 日本人超愛台灣「古早味雞蛋糕」！食譜公開　做起來一點都不難 2022「澳洲消防員月曆」出爐！搜出鮮肉IG必追　滿滿腹肌超養眼 「3星座」看似傻氣私下超精明！射手認：什麼都說好，其實是懶得理 宋慧喬貼身裙勒出「180模特長腿」　秀智雪白天鵝頸、鎖骨齊發美翻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面