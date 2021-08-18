夢幻頰彩登場！香奈兒「泡泡腮紅」超特別、SUQQU漸層頰彩出粉棕色

▲香奈兒新推出的「泡泡腮紅」還沒上市就引發關注。（圖／記者張毓容攝）

記者張毓容／綜合報導

千萬別小看頰彩！一塊好的頰彩不僅能打造自然好氣色，也能修飾臉部、為輪廓立體感更加分，還能變化不同妝感。近來就有不少腮紅新品引發關注，像是還沒推出就被狂敲碗的香奈兒「泡泡腮紅」，特殊質地好看又好玩；SUQQU高人氣漸層頰彩也推出超美棕色調新色；Dior秋妝限定腮紅則是有著夢幻羽毛壓紋，高顏值讓人一看就愛上。

▲CHANEL 時尚裸光微滴泡泡腮紅，NT$1,960。



以每個人都能輕鬆打造法式自然裸妝風格為設計概念的香奈兒「時尚裸光系列」，繼3款高人氣口碑底妝後，今年8月再度推出超特別的「泡泡腮紅」時尚裸光微滴泡泡腮紅。

▲model示範色號為#櫻粉。（圖／記者張毓容攝）

時尚裸光微滴泡泡腮紅運用「山茶花保濕系列」首創並運用在時尚裸光微滴粉底精華的微流體科技，將色素封存在微滴粒子中，結合水相精華的薄透水凝質地能完美親膚，與肌膚接觸瞬間色素粒子就會均勻滲入肌膚，為雙頰打造自然優雅的紅潤光采，也不影響裸透底妝質感，非常適合喜歡輕透妝感、光澤底妝的人。

時尚裸光微滴泡泡腮紅共推出＃蜜桃、＃櫻粉、＃粉紅及＃珊瑚等4款色選，只要用指腹輕拍就能將腮紅暈染與肌膚貼合，完美發色，也可搭配Nº104香奈兒多功能補妝刷來堆疊腮紅，打造理想妝感。

▲SUQQU 晶采淨妍頰彩，NT$2,100。



除了香奈兒，SUQQU 2021秋妝系列也以秋冬大自然交織出的濃淡大地色系為主，為高人氣「漸層頰彩盤」晶采淨妍頰彩推出2款全新限定色，細緻的粉體搭配柔和感十足的裸土色系，任何妝容都百搭，很有成為下一個斷貨色號的預感。

▲model示範色號由左至右為#128、#129。



全新限定2色包含以帶棕感的紅色調搭配能增添柔和感的米色系組合#128朽葉，和以帶粉紅的棕色調搭配柔美氣息的粉紅色系組合#129冬木立。

▲Dior 藍星訂製腮紅盤 羽毛派對限量版，NT$1,950。



而Dior今年秋妝則是以五彩斑斕的群鳥、振翅間所折射出的虹彩光澤為靈感，推出「羽毛派對限量系列」，其中藍星訂製腮紅盤也推出2款秋季限量色選，包含閃耀虹光光澤的活力珊瑚橘#462和柔美浪漫的煙燻玫瑰色#468。

輕盈細緻的親膚粉體，能完美融入底妝中，讓雙頰透出自然紅潤光澤，彩盤上更刻畫著精緻羽毛刻紋，夢幻高顏值讓人一看就喜歡。

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