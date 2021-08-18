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5個iPhone實用功能最容易被忽略！輸入「蘋果」就能打出LOGO

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文／LOOKin

蘋果APPLE手機能吸引到一眾死忠支持的果粉，除了外在讓人讚嘆的美型機身，內建的實用功能、程式的設計細節也有很多讓人絕讚的地方。以下5個iPhone的冷知識，除了有超實用又簡單的功能介紹，還有蘋果手機有趣的設計細節，妳全都知道了嗎？

01. 消除小紅點提示

看到APP程式的通知小紅點就覺得焦躁，當下也沒時間打開看訊息或回覆訊息，只要透過設定的通知就讓通知小紅點通通消失。

▲（圖／LOOKin編輯攝）

HOW TO：進入設定→選定APP（編輯以LINE示範）→關掉標記，三個步驟就能把單一的程式通知關閉喔！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲（圖／LOOKin編輯攝）

02. 時鐘秒針走法變化

iPhone裡的時鐘圖示，正規時候時鐘的秒針是用滑步的方式在走，但是當進入「編輯主畫面」狀態，秒針就會變成滴答滴答、一格一格的方式在走唷！（覺得莫名可愛啊）

▲（圖／LOOKin編輯攝）

03. 輸入蘋果打出LOGO

只要在iPhone輸入「蘋果」能打出蘋果LOGO，這件事大家都知道嗎？此外，使用safari或YouTube的時候，用蘋果LOGO 圖示直接搜尋，就能直接搜到蘋果的官網與官方YT頻道喔！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲（圖／LOOKin編輯攝）

04. 截圖繪圖自動校正

關於iPhone的截圖與繪圖自動校正，LOOKin之前也分別介紹過，不過，從截圖裡使用繪筆描繪圖形，描繪後將手指停留在畫面上同樣也可以達到自動校正功能，大家也有融會貫通嗎~？

▲（圖／LOOKin編輯攝）

05. 截圖放大器

另外，截圖功能裡還有一個放大鏡功能。點選右下的「+」，選擇放大鏡，就能在畫面中將想要強調的部分局部放大，而且呈現的真的是放大鏡的視覺效果，不但實用，也是一種做畫面設計的方式喔！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

延伸閱讀：

iPhone超實用密技！4個不起眼但超方便的神功能：智能繪圖單指搞定、完美自拍加同步快錄！

iPhone超實用攻略：5招「Safari必學密技」除了關掉螢幕放YouTube，這幾招不會太可惜！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, iPhone, Apple

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