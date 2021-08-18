性感歌姬清涼泳裝照曝光！「三點式布料」露銷魂S曲線媲美超模

記者鮑璿安／外電報導

英國性感歌姬杜娃黎波（Dua Lipa）模特兒級身材與精湛歌唱實力擄獲大批粉絲，近期她展開度假行程，不忘在IG上與粉絲分享火辣美照，畫面中杜娃黎波直接以三點式泳裝出鏡，幾乎將身體曲線全露出，超狂尺度讓粉絲捏把冷汗。

25歲歌手杜娃黎波向來不隱藏好身材，近期又在IG上PO出清涼泳裝美照，身穿義大利街頭服飾品牌GCDS 「針織比基尼」出鏡，綁帶剪裁遊走她的纖細S曲線，多個角度都毫無贅肉。而杜娃黎波健康的小麥肌膚色搭配上亮眼的比基尼相當耀眼，泳裝上再以一朵花勾勒，最後點綴上星星耳環與粉紅色太陽眼鏡，整體搭配兼具童趣與火辣風格。





▲杜娃黎波演繹Versace 2021秋冬形象照 。（圖／翻攝自IG）

▲杜娃黎波身兼運動品牌PUMA女力大使，演繹復古龐克厚底美鞋 SUEDE MAYU 。（圖／翻攝自IG）

杜娃黎波的影響力驚人，先前受到精品Versace青睞，受邀出鏡2021秋冬形象照，以眉上瀏海紅棕色長髮亮相，身穿印花大衣坐在鏡頭前，並演繹全新La Greca圖案手袋。此外，杜娃黎波還身兼運動品牌PUMA女力大使，穿著性感黑絲襪搭配品牌復古龐克厚底美鞋 SUEDE MAYU，超厚實氣勢鞋底與奢華麂皮絨質鞋面，讓人視線難以離開。