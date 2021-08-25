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居家辦公「減壓歌單」推薦　打造專注度100%工作情境

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文／LOOKin

居家辦公在這兩年疫情不穩定的狀態下，逐漸成為上班族們都要開始適應的的全新工作模式，雖然在家工作省下了往返通勤的時間，但缺點就是無法明確區分公、私分明的時間與環境，讓工作與生活參雜一起，精神不集中又缺乏效率，無形造成壓力的累積。WFH首要在家中規劃出能靜心工作的區域之外，再搭配能幫助注意力集中的減壓「工作歌單」，就能讓居家辦公確實達到「效率+放鬆」的雙贏狀態！讓人心情愉悅的日韓中美歌曲playlist推薦，以下快收藏起來。

Playlist 夏天在清涼的夜晚散步時聽過的歌 

[Playlist] Cheerful Morning Playlist | K-R&B, K-hiphop, K-pop Playlist 

Chill Songs Playlist | (sleep, study, relax...) 

crazy chill song playlist - lauv,lany,keshi,austin.ect 

soft japanese playlist to study/chill/sleep 

エモい曲集

 【急不來的，就讓它慢吧】- 蔡佩軒 Ariel Tsai

由創作歌手蔡佩軒以這首歌參與了YouTuber發起的『好家在我在家』活動，透過這首歌，傳達很多事不需要擔心也急不得，因為強求不來，順其自然就夠了。「誰知道明天又有怎樣的煩惱？那就今天好好的過吧！」在疫情下被攪亂的焦躁的心，就用這首歌來舒緩一下吧！

註：文內影片及圖片版權為YouTube開放資源，LOOKin並非上傳者，如影片遭移除敬請見諒！

延伸閱讀：

 富腦袋養成：5個好習慣讓妳WFH在家工作也效率超高！不穿睡衣、定時上下班…秘訣快記下！

明星藝人進軍Podcast，就讓韋禮安、閻奕格、9M88，跟妳聊聊天、說說故事給妳聽！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, WFH, 歌單

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