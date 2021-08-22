日本推「巨大芝麻球」吃貨搶打卡　直徑30公分捧起來把人頭都遮住

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@pingwei_chifan_lvxing、@omochimochi0907

日本常常把食物放大，做成讓人驚嘆的巨型版本，像先前有一款比臉盆還大的「超級水果聖代」就在網路上引起熱議。這回日本有一家中華料理專門店，就推出了「巨大芝麻球」，把普通點心放大，做成直徑長達30公分球狀，看起來就像一顆瑜珈球，捧起來可以把整個人頭都遮住。

日本上野的中華料理專門店「麻辣大學」，把大家熟悉的點心芝麻球做成巨型版本，原本一口就能吃下的小點心，變成直徑約30公分的巨大球體，視覺上超衝擊，拿來拍照可以完全擋住一個人的臉，連上半身都快被遮住，噱頭十足的造型馬上吸引眾多顧客，大家都會拍照打卡留念，甚至還有YouTuber慕名來拍挑戰影片。

「巨大芝麻球」有著金黃酥脆的外皮，上面撒了滿滿的白芝麻，雖然尺寸驚人，但戳破後會發現裡面是空心的，消氣之後就是有嚼勁的酥皮，可以用手一塊一塊撕下來吃，每咬一口都能感受到香甜好滋味，不用擔心份量太多，揪朋友一起吃剛剛好，就算只有一個人也吃得完。

喜歡特殊造型食物的話，韓國大邱的冰店sweet and則推出了「炸醬麵造型刨冰」，韓國的炸醬麵因為醬料特別黑，讓人印象深刻，這款冰品就在普通剉冰上面擠奶油，做出麵條形狀，旁邊搭配甜甜的紅豆泥，仿造黑黑醬汁，還附上蜜桃假裝成黃蘿蔔，搭配起來就像在吃炸醬麵。

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