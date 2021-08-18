曾之喬深U「超兇」帶貨新手袋　經典Tabby包比以前更軟、更大了

記者王則絲／台北報導

女星曾之喬昨日於IG上貼出久違的OOTD，深U細肩帶背心拖出豐滿上圍，「超兇」帶貨手上的新款COACH「Soft Tabby」手袋。COACH 2021秋冬延續經典Tabby包型，推出全新「Soft Tabby」系列，比過往熱銷的Tabby包更軟且容量更大了，並在本季注入了夕陽「峽谷色」、「金鳳花黃」新色調，躍上多款經典手袋。

▲曾之喬帶貨新手袋。（圖／翻攝自IG@chiaochiaotzeng）



疫情期間，曾之喬久違的發佈了穿搭照，她穿著深U細肩帶小背心搭配貼身的蘋果綠長裙，勾勒出姣好的身形曲線，渾圓美胸令人難以移開視線，不過曾之喬手上拎的黃色手袋，更起到畫龍點睛效果，被粉絲讚賞：「衣服、包包搭配100分」、「包包顏色超可愛！」

▲COACH 2021秋季推出的「Soft Tabby」手袋，左為「峽谷色」、右為「金鳳花黃」款式。（圖／記者王則絲攝）



曾之喬手上的包款為COACH 2021秋季推出的「Soft Tabby」手袋，延伸自經典熱賣的Tabby包型，將原先硬挺手感，改為柔軟小牛皮打造，達到類似羊皮的觸感，包身變軟之後，容量也隨之變大，變得更為實用！此系列共推出七種配色，主打「峽谷色」以及曾之喬示範的「金鳳花黃」，特別搶眼可愛，其中峽谷色款式還特別採用異材質拼接手法，袋蓋的麂皮材質更增添層次感。

▲COACH 2021秋季推出的「Soft Tabby」手袋，左為「峽谷色」、右為「金鳳花黃」款式，NT＄16,800。（圖／品牌提供）



本季焦點手袋還包括了百搭的相機包，推出了金鳳花黃與深墨綠新色；超實用的紙袋包也在本季縮小了，誕生全新的迷你版「Cashin Tote」；COACH經典Rogue手袋則是經過改良，將重量減輕，但是細節卻一點也不少，運用眾多動物刺繡元素，可愛爆棚。

▲COACH相機包手袋推出新色。（圖／記者王則絲攝）



▲COACH於2021秋季推出迷你尺寸「Cashin Tote」。（圖／記者王則絲攝）



▲COACH經典Rogue手袋也改良、換新裝。（圖／品牌提供）



▲模特兒演繹COACH 2021秋季單品。（圖／品牌提供）



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