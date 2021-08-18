「厭世動物園」口罩開賣好療癒　美少女戰士聯名粉紫漸層美翻

▲多款聯名口罩，反應品味也反應心聲。（圖／誠品、Grace Gift、pinkoi提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

降級解封，也讓民眾外出機率增加，近期包括誠品、網購品牌Grace Gift均推出話題口罩，誠品開賣以「厭世動物園」為主題的口罩商品，超可愛又療癒的圖案，無論誰看到都會會心一笑，網購品牌Grace Gift則與美少女戰士聯名，以紫色與紅色為底，勾勒出漸層美麗的面罩，搭配低調圖案，讓大人也能配衣上陣。

▲厭世動物園主題口罩，8入售價171元。（圖／誠品提供）

防疫商品也能妝點個人風格是目前大勢所趨，誠品生活expo開賣插畫家厭世動物園趣味聯名口罩，可愛幽默的插圖，能增添生活風趣，另外還獨家販售瑞典人氣設計品牌「Lisa Larson」聯名口罩，採用瑞典設計師Lisa Larson受歡迎的紅色條紋貓Mikey、刺蝟等可愛動物作品，馬上就能呈現個人風格。

▲Lisa Larson x 涔宇口罩，5入售價89元。（圖／誠品提供）

網購品牌Grace Gift再與美少女戰士合作，推出醫療口罩聯名商品，以美少女戰士Crystal經典元素為靈感，搭配夢幻的漸層色布料，搭配任何衣服都很速配，口罩上有水手月亮的變身器圖騰，展現低調的華麗感，無論是日常使用還是鐵粉收藏都很ＯＫ！耳掛則挑選使用izTeC 涼爽玉材質作為耳繩，號稱比一般布料有效降低1至2度C，售價699元。

▲Grace Gift Ｘ 美少女戰士聯名口罩。（圖／Grace Gift提供）

想要來點文青趣味風，STYLEi 醫療口罩的派對系列也很適合，輕盈近裸的粉色與藍色為底，搭配可愛有趣的動物插畫，帶點歡樂的派對感，讓不能群聚的生活也多點開心氣氛，一盒八入售價171元。

▲STYLEi派對系列醫療口罩。（圖／pinkoi提供）

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