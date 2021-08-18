fb ig video ETtoday search mobile

「厭世動物園」口罩開賣好療癒　美少女戰士聯名粉紫漸層美翻

>

▲聯名口罩。（圖／誠品、Grace Gift、pinkoi提供）

▲多款聯名口罩，反應品味也反應心聲。（圖／誠品、Grace Gift、pinkoi提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

降級解封，也讓民眾外出機率增加，近期包括誠品、網購品牌Grace Gift均推出話題口罩，誠品開賣以「厭世動物園」為主題的口罩商品，超可愛又療癒的圖案，無論誰看到都會會心一笑，網購品牌Grace Gift則與美少女戰士聯名，以紫色與紅色為底，勾勒出漸層美麗的面罩，搭配低調圖案，讓大人也能配衣上陣。

▲聯名口罩。（圖／誠品、Grace Gift、pinkoi提供）

▲聯名口罩。（圖／誠品、Grace Gift、pinkoi提供）

▲聯名口罩。（圖／誠品、Grace Gift、pinkoi提供）

▲厭世動物園主題口罩，8入售價171元。（圖／誠品提供）

防疫商品也能妝點個人風格是目前大勢所趨，誠品生活expo開賣插畫家厭世動物園趣味聯名口罩，可愛幽默的插圖，能增添生活風趣，另外還獨家販售瑞典人氣設計品牌「Lisa Larson」聯名口罩，採用瑞典設計師Lisa Larson受歡迎的紅色條紋貓Mikey、刺蝟等可愛動物作品，馬上就能呈現個人風格。

▲聯名口罩。（圖／誠品、Grace Gift、pinkoi提供）

▲Lisa Larson x 涔宇口罩，5入售價89元。（圖／誠品提供）

網購品牌Grace Gift再與美少女戰士合作，推出醫療口罩聯名商品，以美少女戰士Crystal經典元素為靈感，搭配夢幻的漸層色布料，搭配任何衣服都很速配，口罩上有水手月亮的變身器圖騰，展現低調的華麗感，無論是日常使用還是鐵粉收藏都很ＯＫ！耳掛則挑選使用izTeC 涼爽玉材質作為耳繩，號稱比一般布料有效降低1至2度C，售價699元。

▲聯名口罩。（圖／誠品、Grace Gift、pinkoi提供）

▲聯名口罩。（圖／誠品、Grace Gift、pinkoi提供）

▲Grace Gift Ｘ 美少女戰士聯名口罩。（圖／Grace Gift提供）

想要來點文青趣味風，STYLEi 醫療口罩的派對系列也很適合，輕盈近裸的粉色與藍色為底，搭配可愛有趣的動物插畫，帶點歡樂的派對感，讓不能群聚的生活也多點開心氣氛，一盒八入售價171元。

▲聯名口罩。（圖／誠品、Grace Gift、pinkoi提供）

▲聯名口罩。（圖／誠品、Grace Gift、pinkoi提供）

▲STYLEi派對系列醫療口罩。（圖／pinkoi提供）

►「睡太久」也會加速老化　4個小習慣讓你看起來年輕10歲

►比168更容易！營養師教「52瘦身法」　還能養出易瘦體質

關鍵字：

口罩, 聯名口罩, 厭世動物園, 美少女戰士, Lisa Larson

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

ET Fashion

推薦閱讀

「最愛互相折磨」星座情侶檔Top 3！　獅子配摩羯不結婚很難收場

「最愛互相折磨」星座情侶檔Top 3！　獅子配摩羯不結婚很難收場

性感歌后發福判若兩人！「運動裝腫一圈」網卻罕見大讚：真性情

性感歌后發福判若兩人！「運動裝腫一圈」網卻罕見大讚：真性情

日網瘋傳「獨角獸心測」測心靈年紀　你的內心住著80歲老靈魂嗎？

日網瘋傳「獨角獸心測」測心靈年紀　你的內心住著80歲老靈魂嗎？

日本人超愛台灣「古早味雞蛋糕」！食譜公開　做起來一點都不難 2022「澳洲消防員月曆」出爐！搜出鮮肉IG必追　滿滿腹肌超養眼 「3星座」看似傻氣私下超精明！射手認：什麼都說好，其實是懶得理 宋慧喬貼身裙勒出「180模特長腿」　秀智雪白天鵝頸、鎖骨齊發美翻 拒絕脫妝土石流！「5款輕底妝」推薦，薄透就像沒上妝 吃軟不吃硬「3大星座」 獅子只能哄，Top1鐵了心和你槓到底 2.8萬坪中友百貨落腳彰化！　超大廣場還有電影院2024年開幕

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面