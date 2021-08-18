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盛夏必備！「香氛減壓」正夯，一秒安撫躁動肌膚身心

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▲▼盛夏必備！「香氛減壓」保養正夯 。（圖／Unsplash）

▲煩悶的夏季更該讓身心減壓一下。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉 / 台北報導

疫情使得宅在家時間變長，更要營造療癒舒心的空間，讓身心壓力都能好好放鬆。《ET FASHION》盤點以下香氛紓壓保養，利用嗅覺讓大腦休息一下。

▲▼ 盛夏必備！「香氛減壓」保養正夯 。（圖／品牌提供）

▲香緹卡 橙花平衡活力露，125ml，2,550元。

使用於清晨時分以手工採摘的苦橙花，以古老且傳統的蒸餾方式萃取的苦橙花精華，100%純天然植物萃取的能量，使身心瞬間放鬆且煥然一新；同時為肌膚帶來舒緩、保濕、鎮靜與平衡感受。除了作為肌膚保養，更能作為身體噴霧、髮妝水、沐浴添加與助眠香氛等，全方位為身心減壓。

▲▼ 盛夏必備！「香氛減壓」保養正夯 。（圖／品牌提供）

▲Bamford 甯靜潤膚油，125ml，2,000元。

通過cosmos有機認證的身體潤膚油，有機大麻籽油富含Omega3、6脂肪酸，滋養並保護肌膚，調和予人深層放鬆感受的聖約翰草、紓緩精神疲憊的薰衣草、平穩鎮定心靈的羅馬洋甘菊，配合睡前按摩打造完美靜心的舒眠儀式。

▲▼ 盛夏必備！「香氛減壓」保養正夯 。（圖／品牌提供）

▲L’OCCITANE 居家淨化紓壓噴霧，100ml，1,100元。

蘊含五種淨化精華油：藍膠尤加利、絲柏、杜松、檸檬、百里香，清淨的空氣質感，維持居家環境的乾淨與舒適，營造清新安穩的生活氛圍，適用於居家空間及沙發，窗簾、辦公椅或枕頭、床單、運動鞋等紡織品。

▲▼ 盛夏必備！「香氛減壓」保養正夯 。（圖／品牌提供）

▲尼爾氏NYR 靜心冥想複方精油，10ml，900元。

帶來沉靜感的岩蘭草與檀香能夠安定煩亂思緒，具穿透力的阿曼乳香幫助深層呼吸，搭配帶來正向情緒與熱力感的甜橙與黑胡椒，非常適合營造平靜而正向的氛圍。

關鍵字：

香氛, 紓壓, 保養

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