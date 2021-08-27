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「質感灰精品包」不怕撞！CHANEL絕美百搭　YSL揹上變韓系小姊姊

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文／美人圈

想入手精品包，覺得淺色容易髒、黑色又太常撞款，不妨就考慮「灰色」的包款吧！小編整理了八大精品品牌「質感灰」精品包新款，每款灰調都不盡相同，私心推CHANEL的小型鏈子化妝包，真的美翻！

2021新款「質感灰精品包」推薦：CHANEL 小型鍊子化妝包

CHANEL這款化妝包是以粒紋小羊皮製成，配上金色金屬LOGO，每個細節都超迷人！小巧精緻的包款、價格也相對好入手，是入門香奈兒的好選擇！

▲灰色精品包。（圖／美人圈）

▲CHANEL 小型鍊子化妝包。（圖／CHANEL）

2021新款「質感灰精品包」推薦：CHANEL BOY小型口蓋包

CHANEL的BOY包款非常經典！這款深灰色低調中帶有奢華感，是以粒紋小牛皮製成，搭配金色金屬高級感滿滿~喜愛BOY包款的妳這色必須收藏！

▲灰色精品包。（圖／美人圈）

▲CHANEL BOY小型口蓋包。（圖／CHANEL）

2021新款「質感灰精品包」推薦：DIOR LADY MY ABCDIOR 手袋

DIOR的黛妃包非常熱門，每季也會推出不同的花紋及顏色放火燒大家，近期還推出新的迷你款！這款漸層灰 LADY DIOR以羊皮製成，綴以藤格紋圖案縫線，加上淡金色金屬「D.I.O.R」吊飾更顯精緻！在觀望黛妃包的妳，這色很值得入手啊！

▲灰色精品包。（圖／美人圈）

▲DIOR LADY MY ABCDIOR 手袋。（圖／DIOR）

2021新款「質感灰精品包」推薦：DIOR CARO 中碼手袋

DIOR的CARO手袋也是話題包款～這個灰色相當的優雅，以小牛皮製成，綴以藤格紋圖案縫線，搭配復古金色金屬「CD」標誌鎖扣，鍊帶也是以「CD」標誌組合而成，不管是日常或重要場合都可以揹它出場，氣質小姊姊必備啊！

▲灰色精品包。（圖／美人圈）

▲DIOR CARO 中碼手袋。（圖／DIOR）

2021新款「質感灰精品包」推薦：CELINE 亮面小牛皮TEEN TRIOMPHE手袋

CELINE這款手袋是以小牛皮製成，鵝卵石色相當特別，灰中帶有褐色，不僅耐看也百搭，揹上身回頭率超高！

▲灰色精品包。（圖／美人圈）

▲CELINE 亮面小牛皮TEEN TRIOMPHE手袋。（圖／CELINE）

2021新款「質感灰精品包」推薦：FENDI BAGUETTE灰色FF帆布手袋

FENDI這包款很經典啊！新款灰色也是美到不行，以帆布製成，搭配同色系刺繡浮雕FF主題圖案，及皮革鑲邊，加上復古金色FF開合扣，還附有帆布肩帶，可手提也可肩背、斜背，真的愛了～

▲灰色精品包。（圖／美人圈）

▲FENDI BAGUETTE灰色FF帆布手袋。（圖／FENDI）

2021新款「質感灰精品包」推薦：BURBERRY 小號專屬三色帆布拼皮革鎖扣包

BURBERRY這個包款是由灰、黑及棕三色組合，白色縫線搭配精簡的TB鎖扣，更有畫龍點睛效果，喜歡特別款式的妳必須入手！

▲灰色精品包。（圖／美人圈）

▲BURBERRY 小號專屬三色帆布拼皮革鎖扣包。（圖／BURBERRY）

2021新款「質感灰精品包」推薦：BURBERRY Horseferry印花帆布Note斜背包

這款經典黑色LOGO字樣的帆布斜背包，是以帆布搭配黑色皮革製成，金色徽標按扣、揹帶還加入一點棕色的元素，簡約中又有亮點，容量也很夠裝！

▲灰色精品包。（圖／美人圈）

▲BURBERRY Horseferry印花帆布Note斜背包。（圖／BURBERRY）

2021新款「質感灰精品包」推薦：BOTTEGA VENETA PADDED CASSETTE

BV最近也很火啊！在IG及小紅書上出鏡率極高，其中一款就是這個枕頭編織包，一眼就令人著迷，其中「灰色」不僅百搭又不易撞款！軟綿綿的樣子，直接被融化啊～

▲灰色精品包。（圖／美人圈）

▲BOTTEGA VENETA PADDED CASSETTE。（圖／BOTTEGA VENETA）

2021新款「質感灰精品包」推薦：LOUIS VUITTON TWIST MM

LV灰色的包款極少，一發現這款新包，當然要推薦給大家！LV這款以Epi粒面皮革製造的經典Twist MM手袋，金屬灰色真的超特別，搭配銀色LV轉鎖及銀色鍊條，既時髦又有氣場！

▲灰色精品包。（圖／美人圈）

▲LOUIS VUITTON TWIST MM。（圖／LOUIS VUITTON）

2021新款「質感灰精品包」推薦：YSL LE 5 À 7 HOBO BAG

YSL這款腋下包超火，韓星及藝人們都有揹同款黑色！但這款較冷門的「奶油灰」也是超美，很有韓系歐膩的感覺，走在街上很搶眼啊！

▲灰色精品包。（圖／美人圈）

▲YSL LE 5 À 7 HOBO BAG。（圖／YSL）

【延伸閱讀】

2021「精品腋下包」8款推薦！PRADA好繽紛、YSL新款太時髦，女星ROSÈ、李沐都在揹！

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

灰色, 精品包, 包包, 皮包

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