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日清泡麵變成「美味棒」　免熱水、用單手就嗑光

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▲日清泡麵美味棒。（圖／翻攝日本日清食品官網）

▲日清泡麵與國民零食美味棒推聯名，每個包裝都超可愛。（圖／翻攝日本日清食品官網，以下同）

編輯／借借

日本知名泡麵「日清食品」為自家50週年真的很忙！推出各種周邊商品不說，還跟另一間老牌食品大廠Riska合作，「染指」該品牌旗下最知名的國民零食美味棒（うまい棒），咖哩、味增、豚骨等風味全部囊括，下午胃與心靈最空虛的時候最適合在辦公桌前來一根啦！ 

話說最不務正業的泡麵公司，非日清食品莫屬，其靈活的思考與行銷能力其他業界同事真的看不到車尾燈，今年迎來公司50週年大慶，驚喜不斷，首先改版旗下杯麵蓋設計為雙耳，讓饕客加入熱水後，緊緊HOLD著上蓋，在掀開杯蓋後，還會看到一個超可愛的貓咪臉，像一起跟食用者分食杯麵一般，萌萌的表情充滿療癒感，相信多數人會因為這樣會心一笑，幸福感也油然而生。

而貓耳設計還不僅止於此，日清還推出了一個「厭世狐狸」版本，這可是隨機才能獲得的，買到的人開蓋就像「類似」中樂透的驚喜，實在高明啊。此外並延伸與雜誌合作加碼推出一款「杯麵手提包」，神還原了經典的泡麵外觀，提供原味、番茄與海鮮3款設計，加上手拎掛飾就成超可愛配件。 

本次與Riska合作推出的杯麵口味美味棒，也囊括旗下8種經典口味，包括原味、海鮮、咖哩、辣番茄、味噌、起司咖哩、豚骨、鹽味等，外觀則結合其產品經典（且很像哆啦Ａ夢）的「圓頭無耳貓」，且結合日清杯麵的元素設計的有趣圖案，仔細看每個包裝都好可愛，真的是想全妙收啊！

▲日清泡麵美味棒。（圖／翻攝日本日清食品官網）

當然最令人期待的就是味道，日清與うまい棒的聯名預計會在8月底於日本開售，有別於王子麵或科學麵這種「乾泡麵」，與美味棒的結合其滋味真的讓人更期待啦！

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關鍵字：

日清, 泡麵, 食品, 美味棒, うまい棒, Riska

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