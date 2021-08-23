夏日就揹「天空藍包包」！LV水波紋質感爆棚　Dior迷你包孫芸芸也愛

文／美人圈

炎炎夏日到來，看膩了包櫃中滿坑滿谷的黑白包款嗎？不妨可以入手一顆柔嫩的天空藍包包，轉換一下心情，編輯這次就特別整理8款2021人氣「天空藍精品包」從LV TWIST、Lady Dior等經典包款應有盡有，一起揹上天空藍包包，迎接晴朗好天氣吧！

2021天空藍精品包推薦.1：LV TWIST MM

時尚迷最愛的Twist MM手提包，今年加上了寬版提花紋肩帶全新亮相，肩帶一面綴有Louis Vuitton英文刺繡標誌，另一面則飾以Monogram Blossom圖案，同時可以斜背、側背，甚至當作手提晚宴包攜帶，容量還非常足夠，能輕易放入乾洗手、唇膏、筆記本、長夾等日用品，是一款揹法多元又實用的美包！

▲LV TWIST MM。（圖／美人圈）

2021天空藍精品包推薦.2：Dior 微型LADY DIOR

Dior 2021年全新推出Micro Bags系列，將經典Lady Dior黛妃包縮小，以細緻羊皮點綴上天空藍配色，小巧又可愛的外型立刻擄獲時尚迷的心，甚至讓孫芸芸也在IG寫下：「這麼可愛的包，能不愛嗎？」可見魅力有多無法擋。

▲Dior 微型LADY DIOR。（圖／Dior、美人圈）

2021天空藍精品包推薦.3：Prada Galleria Saffiano皮革手提包

PRADA Galleria系列也是2021熱議夯款，從台灣女星曾之喬、李沐到韓團Twice成員Sana全都人手一包，天空寶寶藍包裹著立體包身，看起來格外舒心怡人，搭配雙提把及可拆式背帶，再點綴上PRADA經典三角Logo，簡約中又不失活潑可愛。

▲Prada Galleria Saffiano皮革手提包。（圖／Prada）

2021天空藍精品包推薦.4：Chloé Kiss Bag

Chloé 2021春夏全新推出 Kiss Bag系列，靈感源自於品牌經典 Trudie 系列唇形珠寶，將嘴唇轉化為流線型金屬握把，就像是把摯愛的深吻通通收藏起來一樣，是一款充滿畫面與想像力的包包，天空藍配色搭配柔軟小牛皮革，宛如輕飄飄的雲朵般，讓人超想一秒抱緊處理！

▲Chloé Kiss Bag。（圖／Chloé）

2021寶寶藍精品包推薦.5：Gucci Diana竹節迷你托特包

從名字就可以看出這款包包的歷史定位，作為黛安娜王妃御用包款，Gucci Diana竹節托特包在時尚界早已享譽盛名，2021最新復刻款式，保留了經典竹節提把，換上了天空青藍配色，加上包身正面鑲有「GG」logo的金屬飾釦，以及螢光色系的皮革束帶點綴，每一處都充滿細節巧思，拎著它走出門，立刻成為街道上最亮眼的女孩。

▲Gucci Diana竹節迷你托特包。（圖／Gucci）

2021寶寶藍精品包推薦.6：Marc Jacobs THE TIE DYE 迷你托特包

不只指彩、服裝要暈染，今年的包包新品也大走紮染風格，Marc Jacobs The Tote Bag換上天空藍新衣，就像是塗上一抹天空在包身上，外表實在是太迷人，加上剛剛好的容量大小，小個子女孩揹上身也不突兀，等到疫情解封就拎著它一起放風度假去吧~

▲Marc Jacobs THE TIE DYE 迷你托特包。（圖／MARC JACOBS）

2021寶寶藍精品包推薦.7：Tory Burch FLEMING 小肩背包

Tory Burch FLEMING小肩揹包，以放大縫紉菱格紋設計，融合天空寶寶藍配色，比起以往的款式更顯活潑奔放，加上皮穿鍊揹帶更是質感加乘，女孩們看到本人都想放聲尖叫，少女心快扛不住啦~

▲Tory Burch FLEMING 小肩背包。（圖／Tory Burch）

2021寶寶藍精品包推薦.8：Coach WILLIS 18 絎縫手袋

Coach WILLIS 18擁有精緻小巧的復古方包外型，今年結合春夏繽紛色調，以天空霧藍拼接棒球手套鞣製皮革，點綴上Coach C字老花紋，搭配蓬鬆鋪棉設計更是神來一筆，整個就像是包包變成了雲朵般，內部提供三格夾層，隨便放入物品也不怕看起來亂七八糟，是一款顏值與實用性兼具的神仙包款。

▲Coach WILLIS 18 絎縫手袋。（圖／Coach）

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