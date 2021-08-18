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訂下目標、合理要求自己　用4點把願望「成功機率加倍」

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▲壓力,女性,睡眠。（圖／unsplash）

▲你是否有某些人生願望還沒完成？（圖／pakutaso、pixabay、unsplash，以下同）

編輯／借借

許多人總是喜歡許願、訂下目標，一開始信誓旦旦，最後卻虎頭蛇尾，持續輪迴，其實每一個人都一樣，多少都有遺忘跟惰性，心理學專家表示，想真正將「目標」實現，從4點開始做起，願望成功機率至少會加倍。

▲▼女性,正妹,上班族,辦公室,工作,加班,過勞,崩潰,壓力,用電腦,打字。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲若發現總是一年年在輪迴許下相同願望，或許新的想法能幫助你。

美國作家Heidi Grant Halvorson在《哈佛商業評論》文中表示，通常達到目標的成功人士，都是因為行為的改變而成功。換句話說，在許下願望時沒有改變自己的行為，還是一如往常過日子，願望永遠都只是願望。

設立明確的目標
一年起頭的願望，目標越明確越好，像是「今年我要減重10公斤」、「我要完成預定的論文」、「年收入要突破100萬」等，明確化目標之後，才能同時設定具體行動，像是決定減肥的話，一週就要騰出3天時間跑步，一次2小時的計畫，或飲食控制，像是一週有2天必須減量攝取澱粉，每月只能吃一次吃到飽之類。

▲悲傷,女性,焦慮。（圖／unsplash）

▲仔細思考，設定明確的目標。

排定時間表
做好明確行動與方向之後，就要開始制定計劃表，看要每月或每季審視，如前2季每次都要減掉3公斤體重，到秋冬2季，每次則須達到減去2公斤的目標，規劃出時間標有助於大腦持續進行提醒，如同一個你未完成的工作一般，達到目標的機率就會大幅上升。

▲悲傷,女性,焦慮。（圖／unsplash）

▲排定時間表是讓你有計畫的檢視進行，不要到最後才發現完全沒做。

合理的要求
不要想一步登天，制定出合理且有機會做得到的，才會認真去看待它，三個月減下3公斤並非過分要求，用「讓自己變更好」的心態去面對這一年的期許，才有可能真正實現。

▲壓力,女性,睡眠。（圖／unsplash）

▲設定合理能達到的要求，想一步登天只會有壓力沒有助力。

專注在「自己要做的事情上」
在進行計畫時，專注在「現在要做什麼」比「現在不能做什麼」更加重要，如果你在減肥，一直想這「我不能吃冰淇淋、過量澱粉、甜點，不能狂吃」就會讓你更想吃，因為一直發送暗示訊息給大腦，反而強化了這種念頭，多用「我現在要把30分鐘的慢跑完成」、「我要在今晚完成這個章節」這種方式思考。

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關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學

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