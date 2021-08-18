台積電張淑芬讚夏姿「世界級精品」　為作畫穿299元平價衣也甘願

記者鮑璿安／台北報導

台灣品牌夏姿・陳（SHIATZY CHEN）攜手台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬舉辦沙龍特展，與2022早春系列結合，於今（18日）開展並舉辦記者會。張淑芬與創意總監王陳彩霞一同現身，兩人私下就是摯友，在偶然間約定將張淑芬的畫作呈現於服裝之上，張淑芬還在現場多次力挺夏姿：「比世界級精品還靈活。」

▲張淑芬（右）身穿《茁》為發想的黑色旗袍出席。（圖／品牌提供）

夏姿．陳攜手藝術家張淑芬舉辦《茁韻》沙龍特展，張淑芬謙虛表示這並非「合作」，而是當初閒聊時的構想，希望讓好友王陳彩霞挑選自己的畫作來創造服裝，沒想到促成一場沙龍特展。張淑芬身穿黑色旗袍出席，上方的霧粉、亮橘、以及蘋果綠，完整呼應畫作用色搭配，並以品牌著名的開版緹花布以及手工刺繡展示。

▲《綻蕊》。（圖／品牌提供）

另還選擇了畫作《綻蕊》為發想，運用最經典的「張式技法」，堆積成花瓣細微紋理，品牌著名的刺繡工法呈現靜謐又優雅的紫藤花海，讓今天才第一次看到成品的張淑芬大讚：「一走進來對我而言是感動、佩服，我覺得幫夏姿推廣，讓國際看得更清楚，就像台積電的好，台積電不知道，可是我卻看到台積電的長處。」

▲張淑芬鼓勵王陳彩霞（左），夏姿比世界級精品還靈活 。（圖／品牌提供）

張淑芬更多次強調，看過很多貴的衣服也沒有夏姿這樣的突破，還給予王陳彩霞鼓勵：「彩霞一直很謙虛，其實你可以排到世界級，比世界精品還要靈活。」張淑芬喜愛夏姿好穿舒適的特性，非常能夠代表台灣特色，但她也透露自己私下穿衣十分隨性，「因為畫畫很常弄髒衣服，路邊攤衣服雖然沒穿，但是網上299元的衣服我也會穿。」

▲《茁韻》沙龍特展將於今日起至9月17日於中山旗艦店舉行 。（圖／品牌提供）

張淑芬一直以來推廣慈善不落人後，此次《茁韻》沙龍特展將於今日起至9月17日於中山旗艦店舉行，夏姿拋磚引玉以《愛，點亮》為題，現場透過絲巾義賣，將捐贈予台積電慈善基金會。