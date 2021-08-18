楊丞琳背後全空「後腰線」太火辣　罕見大尺度驚艷粉絲：女王

▲楊丞琳舞台演出造型。（圖／翻攝自IG@rainie77，以下同）



記者王則絲／台北報導

女星楊丞琳於17日晚間的舞台演出中，選穿一襲平口純白長禮服，正面看似典雅氣質，仙氣傾瀉而出，不過轉過身來才是亮點！背後整片挖空大膽設計讓楊丞琳的美背全都露，後腰線條、翹臀曲線一覽無遺，罕見尺度大開，還在IG上寫下：「就讓我女人一天吧」絕美造型讓粉絲們超驚艷：「這是女王了」、「後腰線太性感！」

▲楊丞琳17日晚間登上大陸節目舞台獻唱。（圖／翻攝自微博）



楊丞琳私下的穿搭風格休閒多變，有時是文藝小文青，有時又當起街頭酷Girl，不過更多時候她還是以運動服裝為主。日前楊丞琳登上大陸節目舞台獻唱，身穿設計師品牌MARKGONG的純白色禮服，從正面看來典雅端莊，腰間小圓孔洞做出亮點細節，裙襬如同魚尾般縮起，服貼身形S曲線流瀉而下，連她都說自己是「難得優雅」。

不過這套造型更大的亮點在背後！禮服背後採大挖空設計，一路延伸到腰際，楊丞琳轉過身來秀出大面積美背，從肩胛骨、後腰線和包覆的臀線都一覽無遺，楊丞琳難得尺度大開耍性感，寫下：「就讓我女人一天吧」引起粉絲們暴動狂讚：「這是女王了」、「一天太少了，可以好多天！」、「比人魚線還性感的後腰線」、「那個翹臀！」

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