fb ig video ETtoday search mobile

楊丞琳背後全空「後腰線」太火辣　罕見大尺度驚艷粉絲：女王

>

▲楊丞琳。（圖／翻攝自IG）

▲楊丞琳舞台演出造型。（圖／翻攝自IG@rainie77，以下同）

記者王則絲／台北報導

女星楊丞琳於17日晚間的舞台演出中，選穿一襲平口純白長禮服，正面看似典雅氣質，仙氣傾瀉而出，不過轉過身來才是亮點！背後整片挖空大膽設計讓楊丞琳的美背全都露，後腰線條、翹臀曲線一覽無遺，罕見尺度大開，還在IG上寫下：「就讓我女人一天吧」絕美造型讓粉絲們超驚艷：「這是女王了」、「後腰線太性感！」

▲楊丞琳。（圖／翻攝自IG）

▲楊丞琳17日晚間登上大陸節目舞台獻唱。（圖／翻攝自微博）

楊丞琳私下的穿搭風格休閒多變，有時是文藝小文青，有時又當起街頭酷Girl，不過更多時候她還是以運動服裝為主。日前楊丞琳登上大陸節目舞台獻唱，身穿設計師品牌MARKGONG的純白色禮服，從正面看來典雅端莊，腰間小圓孔洞做出亮點細節，裙襬如同魚尾般縮起，服貼身形S曲線流瀉而下，連她都說自己是「難得優雅」。

▲楊丞琳。（圖／翻攝自IG）

不過這套造型更大的亮點在背後！禮服背後採大挖空設計，一路延伸到腰際，楊丞琳轉過身來秀出大面積美背，從肩胛骨、後腰線和包覆的臀線都一覽無遺，楊丞琳難得尺度大開耍性感，寫下：「就讓我女人一天吧」引起粉絲們暴動狂讚：「這是女王了」、「一天太少了，可以好多天！」、「比人魚線還性感的後腰線」、「那個翹臀！」

▲楊丞琳。（圖／翻攝自IG）

►曾之喬深U「超兇」帶貨新手袋　經典Tabby包比以前更軟、更大了

►莉莉柯林斯新身份超狂！宣布加入卡地亞家庭氣場炸裂　粉絲嗨翻

關鍵字：

楊丞琳

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

ET Fashion

推薦閱讀

「最愛互相折磨」星座情侶檔Top 3！　獅子配摩羯不結婚很難收場

「最愛互相折磨」星座情侶檔Top 3！　獅子配摩羯不結婚很難收場

性感歌后發福判若兩人！「運動裝腫一圈」網卻罕見大讚：真性情

性感歌后發福判若兩人！「運動裝腫一圈」網卻罕見大讚：真性情

日網瘋傳「獨角獸心測」測心靈年紀　你的內心住著80歲老靈魂嗎？

日網瘋傳「獨角獸心測」測心靈年紀　你的內心住著80歲老靈魂嗎？

日本人超愛台灣「古早味雞蛋糕」！食譜公開　做起來一點都不難 2022「澳洲消防員月曆」出爐！搜出鮮肉IG必追　滿滿腹肌超養眼 「3星座」看似傻氣私下超精明！射手認：什麼都說好，其實是懶得理 宋慧喬貼身裙勒出「180模特長腿」　秀智雪白天鵝頸、鎖骨齊發美翻 拒絕脫妝土石流！「5款輕底妝」推薦，薄透就像沒上妝 吃軟不吃硬「3大星座」 獅子只能哄，Top1鐵了心和你槓到底 2.8萬坪中友百貨落腳彰化！　超大廣場還有電影院2024年開幕

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面