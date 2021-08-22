輕甜女孩就用「奶油白包包」！LV二合一太實用　GUCCI竹節把手美爆

文／美人圈

2021夏季必收清爽的「奶油白」精品包！比奶茶色稍微清淡、同時也有燕麥奶色調的輕甜感，更加經典實搭的奶油白色絕對要入手，今天帶來10款2021春夏奶油白精品包推薦，LV奶油色二合一、寶格麗奶白蛇頭包太美，這款奶油色更是激嫩必收！

2021奶油白精品包推薦1：LOUIS VUITTON MULTI POCHETTE ACCESSOIRES

LV經典的MULTI POCHETTE ACCESSOIRES以皮革打造，二合一的設計太實用，包含兩個隨身包、金色鏈帶和皮革肩帶，每一個部分都可以拆解、任意搭配！包身正片以Monogram壓花圖案為主，整體包型以風琴式設計更增加收納空間。

▲LV MULTI POCHETTE ACCESSOIRES。（圖／LOUIS VUITTON）

另外在2021春季更是換上新款奶油色調，淺淺淡淡的奶茶色拿上手簡直溫柔感破表，每一個細節都充滿巧思，女孩們怎麼能不心動？

▲LV MULTI POCHETTE ACCESSOIRES。（圖／LOUIS VUITTON）

2021奶油白精品包推薦2：BVLGARI 寶格麗 小牛皮肩背包

寶格麗經典包款Serpenti Cabochon、也是的「蛇頭包」在今年推出全新的款式，以柔軟細膩的小牛皮搭配幾何圖形的立體絎縫圖樣，新款以金色黃銅粗鍊的設計為主，並以黃銅搭配白色珍珠母貝、紅色琺瑯打造細緻的蛇首扣環，完美展現寶格麗精湛工藝。

▲BVLGARI 小牛皮肩背包（S尺寸）。（圖／寶格麗）

這款Serpenti Cabochon以最絕美的奶油色小牛皮製成，柔滑的手感凸顯高級質感，精緻的金色黃銅粗鍊在不同光源下都會有細膩的光澤，另外附有可調可拆式肩帶，也可以當做手提包或手拿包，提供多樣化的實用背法。

▲BVLGARI 小牛皮肩背包。（圖／寶格麗）

2021奶油白精品包推薦3：GUCCI Diana手提包

GUCCI經典的Diana包款在2021春夏推出超可愛的迷你尺寸，作為黛安娜王妃御用包款，最主要的設計在於別具一格的竹節提把，是源自1991年的靈魂元素，同時結合皮革工藝與竹節燒製技術打造經典輪廓，在正面凸顯大寫的GG LOGO，以奶油色的硬挺包身、搭配跳色系的皮革束帶點綴，更具設計巧思。

▲GUCCI Diana手提包。（圖／GUCCI）

GUCCI黛安娜包除了細緻的竹節把手可以手提使用之外，也附有背帶可以肩背使用，小巧的尺寸更為公事包型增加可愛感。

▲GUCCI Diana手提包。（圖／GUCCI）

2021奶油白精品包推薦4：DIOR 微型LADY DIOR手袋

DIOR在今年春夏推出新的迷你包系列，將經典包款通通換上迷你尺寸，DIOR最經典的黛妃包LADY DIOR這次也換上微型尺寸重新演繹！搭配七夕情人節，更推出全新的設計款式，以奶白色羊皮製作，綴有心形圖案Cannage藤格紋圖案縫線，配以「D.I.O.R.」和心形吊飾，可愛又精緻的細節讓人一眼愛上！

▲DIOR 微型LADY DIOR手袋。（圖／DIOR）

2021奶油白精品包推薦5：BURBERRY TB鎖扣包

BURBERRY經典的TB鎖扣包在今年春夏推出不少新色選，以雙色帆布搭配皮革打造，綴有Thomas Burberry的TB LOGO鎖扣是經典標誌，奶油色的帆布包身搭配焦糖棕色的皮革滾邊，立挺的版型顯得更加雋永，附長背帶可以肩背、斜背或締造手拿包造型。

▲BURBERRY TB鎖扣包（小號）。（圖／BURBERRY）

2021奶油白精品包推薦6：SAINT LAURENT LE 5 À 7 HOBO BAG

SAINT LAURENT在2021春夏野推出超紅的腋下包「LE 5 À 7」，法文裡的意思就是Happy Hour，泛指下班後到回家前進行的活動，可以是同事、朋友間的聚會，但也有「與情婦或情人約會時間」的意思，藉由輕盈俐落的包款呼應放鬆、不被拘束的感覺，以奶灰色調的皮革包身搭配YSL金屬釦細節、簡約更顯精緻工藝。

▲SAINT LAURENT LE 5 À 7 HOBO BAG。（圖／SAINT LAURENT）

2021奶油白精品包推薦7：LOEWE 山羊皮Puzzle Edge手袋

LOEWE大紅的Puzzle包以柔軟的小牛皮製成，觸感極佳，利用精準的皮塊切割和縫線打造出完美線條輪廓，最特別的是這款包包可以隨著肩背、斜背、手提等不同的背法改變包型，同時也不失包包該有硬挺，真的非常實用！

▲LOEWE 山羊皮Puzzle Edge手袋。（圖／LOEWE）

LOEWE的Puzzle包在春夏也推出許多新色選，柔軟的奶油色調搭配精巧的小尺寸顯得更加可愛。

▲LOEWE 山羊皮Puzzle Edge手袋。（圖／LOEWE、Mytheresa）

2021奶油白精品包推薦8：Chloé Daria肩背提包

Chloé在今年推出熱門包款Daria Bag，以敞開拉鍊、露出老佛爺Karl Lagerfeld設計的Chloé字母緹花襯裡而聞名，由紋面和亮面小牛皮製成的包身，材質硬挺但觸感柔軟，特別的是三只手柄以及向馬術和馬具工藝致敬的手工編織握把設計有著多種背法，更是為Daria包款增加很高的辨識度。

▲Chloé Daria肩背提包。（圖／Chloé）

Chloé在今年秋冬也推出Daria包款新色，淡淡的奶油色調不失甜美感，搭配極具辨識度的編織把手增加精緻細節。

▲Chloé Daria肩背提包。（圖／Chloé）

2021奶油白精品包推薦9：Prada Cleo拋光皮革掛肩袋

Prada的腋下包Cleo去年一推出就造成瘋搶，重新演繹品牌90年代的經典設計，以獨特的圓潤包型為半月形手袋締造柔和輕盈的造型，包身上以搪瓷三角形LOGO作為最標誌性的設計，低調、簡約也不失精緻感，搭配燕麥奶的色調更增加優雅溫柔的氛圍。

▲Prada Cleo拋光皮革掛肩袋。（圖／Prada）

2021奶油白精品包推薦10：Marc Jacobs The J Link肩背包

Marc Jacobs在本季推出結合復古和運動的包款The J Link，將品牌標誌的雙J LOGO以金銀雙色的方式串連，硬挺結構包型縫製細緻車線緄邊，搶眼的提把以繩結設計搭配纏繞皮革，更顯得獨特、且具街頭的率性感。​​​​

▲Marc Jacobs The J Link肩背包。（圖／Marc Jacobs）

這次推出的燕麥牛奶白色調拼接黑色牛皮緄邊，不僅復古典雅，小包型的尺寸輕巧耐裝，適合多種不同風格。

▲Marc Jacobs The J Link肩背包。（圖／Marc Jacobs）

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