fb ig video ETtoday search mobile

口臭又冒痘？營養師推薦5款「排毒蔬菜」，趕快吃起來！

>

▲▼排毒蔬菜。（圖／翻攝自IG）

▲深綠色蘆筍能幫助排出體內廢物。（圖／翻攝自IG/nozomisasaki_official、Unsplash、Pixabay，以下同）

編輯 / Lily

現代人作息三餐不定時，缺乏運動之下，人體會累積毒素，進而影響健康。像是常見的痘痘、過敏，甚至是口臭，都有可能是體內毒素在作怪，除了多喝水之外，營養師也分享多吃5類蔬菜，對身體好處多多！

▲▼排毒蔬菜。（圖／Unsplash、Pixabay）

#深綠色蔬菜

綠色蔬菜內含穀胱甘肽，能協助肝臟產生酵母，促使身體排除多餘廢物，包括菠菜、芥蘭、蘆筍等，像是菠菜能夠養血、止血、潤燥，幫助防止便秘，能刺激腸胃胰腺的分泌，有效潤澤腸道。

▲▼排毒蔬菜。（圖／Unsplash、Pixabay）

#十字花科蔬菜

十字花科蔬菜含有各種植物營養素，能幫助肝臟化解各類化學毒素，像是花椰菜豐富維他命，更可抗氧化，不只是花椰菜，像是高麗菜、大白菜和羽衣甘藍對身體也很有益處。

▲▼排毒蔬菜。（圖／Unsplash、Pixabay）

#海藻類

海藻含豐富的水溶性膳食纖維，有利於腸道吸附有害物質。像是我們常吃的紫菜、海帶也含有許多微量元素、胺基酸與各種碳水化合物，更能幫助清除體內重金屬。

▲▼排毒蔬菜。（圖／Unsplash、Pixabay）

#蕈菇類

研究指出，菇類含有豐富的礦物質、膳食纖維及維生素等營養成分，而且還擁有珍貴的多醣體，有助身體排出累積毒素，更能預防心血管疾病。

▲▼5款排毒蔬菜。（圖／Unsplash）

#辛香料

不少人喜歡的辛香料，蔬菜香味來源自內含的硫胺基酸，可以幫助清除體內的重金屬如鉛和汞等。像是蔥、洋蔥、大蒜等，大蒜含硫化素能活化肝臟酵素，洋蔥則有助降低身體的血糖、血脂。

關鍵字：

排毒, 蔬菜, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

ET Fashion

推薦閱讀

日網瘋傳「獨角獸心測」測心靈年紀　你的內心住著80歲老靈魂嗎？

日網瘋傳「獨角獸心測」測心靈年紀　你的內心住著80歲老靈魂嗎？

性感歌后發福判若兩人！「運動裝腫一圈」網卻罕見大讚：真性情

性感歌后發福判若兩人！「運動裝腫一圈」網卻罕見大讚：真性情

「最愛互相折磨」星座情侶檔Top 3！　獅子配摩羯不結婚很難收場

「最愛互相折磨」星座情侶檔Top 3！　獅子配摩羯不結婚很難收場

5個iPhone實用功能最容易被忽略！輸入「蘋果」就能打出LOGO 日本人超愛台灣「古早味雞蛋糕」！食譜公開　做起來一點都不難 2022「澳洲消防員月曆」出爐！搜出鮮肉IG必追　滿滿腹肌超養眼 掌握睡前90分鐘　史丹佛研究：3個方法讓你睡更好 「3星座」看似傻氣私下超精明！射手認：什麼都說好，其實是懶得理 宋慧喬貼身裙勒出「180模特長腿」　秀智雪白天鵝頸、鎖骨齊發美翻 2.8萬坪中友百貨落腳彰化！　超大廣場還有電影院2024年開幕

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面