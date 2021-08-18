口臭又冒痘？營養師推薦5款「排毒蔬菜」，趕快吃起來！

▲深綠色蘆筍能幫助排出體內廢物。（圖／翻攝自IG/nozomisasaki_official、Unsplash、Pixabay，以下同）

編輯 / Lily

現代人作息三餐不定時，缺乏運動之下，人體會累積毒素，進而影響健康。像是常見的痘痘、過敏，甚至是口臭，都有可能是體內毒素在作怪，除了多喝水之外，營養師也分享多吃5類蔬菜，對身體好處多多！

#深綠色蔬菜

綠色蔬菜內含穀胱甘肽，能協助肝臟產生酵母，促使身體排除多餘廢物，包括菠菜、芥蘭、蘆筍等，像是菠菜能夠養血、止血、潤燥，幫助防止便秘，能刺激腸胃胰腺的分泌，有效潤澤腸道。

#十字花科蔬菜

十字花科蔬菜含有各種植物營養素，能幫助肝臟化解各類化學毒素，像是花椰菜豐富維他命，更可抗氧化，不只是花椰菜，像是高麗菜、大白菜和羽衣甘藍對身體也很有益處。

#海藻類

海藻含豐富的水溶性膳食纖維，有利於腸道吸附有害物質。像是我們常吃的紫菜、海帶也含有許多微量元素、胺基酸與各種碳水化合物，更能幫助清除體內重金屬。

#蕈菇類

研究指出，菇類含有豐富的礦物質、膳食纖維及維生素等營養成分，而且還擁有珍貴的多醣體，有助身體排出累積毒素，更能預防心血管疾病。

#辛香料

不少人喜歡的辛香料，蔬菜香味來源自內含的硫胺基酸，可以幫助清除體內的重金屬如鉛和汞等。像是蔥、洋蔥、大蒜等，大蒜含硫化素能活化肝臟酵素，洋蔥則有助降低身體的血糖、血脂。