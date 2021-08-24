「奶茶色球鞋」出鏡率高！adidas菲董聯名配色夢幻　Nike金勾超顯氣質

文／美人圈

不知不覺2021年已經過了一半，下半年我們又迎來了多款球鞋新品，其中溫柔百搭的燕麥奶茶色出鏡率超高，依舊是大勢配色，以下就為大家帶來2021下半季「奶茶色球鞋」盤點，從adidas 、NIKE到韓妞最愛的New Balance...等品牌一次蒐羅，各位奶茶控絕對不能錯過！

2021下半年「奶茶色球鞋」推薦.1：adidas Originals x Pharrell Williams PW HU NMD N.E.R.D. 球鞋

adidas Originals 特別與菲董 Pharrell Williams攜手合作，為了慶祝 N.E.R.D. 專輯《In Search Of...》發行20周年，菲董發揮創意將薄荷綠、淡橙、冰藍等元素，注入在最受歡迎的代表性鞋款PW HU NMD之中。

▲adidas Originals x Pharrell Williams PW HU NMD N.E.R.D. 球鞋。（圖／adidas Originals）

採用 Primeknit 高科技材質鞋面和 BOOST 中底打造而成，繽紛的配色宛如刷上粉筆色調般夢幻，右、左腳鞋面上分別繡有英文和日文 N.E.R.D. 字樣，標籤也繡有 N.E.R.D. 標誌性的大腦圖案和數字20，展現充滿前衛感的設計巧思。

▲adidas Originals x Pharrell Williams PW HU NMD N.E.R.D. 球鞋。（圖／adidas Originals）

2021下半年「奶茶色球鞋」推薦.2： NIKE AIR MAX 97 LX 奶油焦糖編織鞋款

NIKE AIR MAX 97 LX 承襲原版以日本子彈列車為靈感打造波紋線條設計，這次更特別將夢幻的奶油色調融合麂皮材質，套用在經典 AIR MAX 97 鞋款雛形之中，極具辨識度的則為編織鏤空鞋面超級搶眼，再點綴上純白緞帶混織與可愛焦糖鞋底，根本是荷包縱火犯來著，太讓人心動！

▲ NIKE AIR MAX 97 LX 奶油焦糖編織鞋款。（圖／Fruition）

2021下半年「奶茶色球鞋」推薦.3：NIKE AIR FORCE 1 '07 ESS 奶茶色金勾

另一雙日韓妞大愛的NIKE AIR FORCE 1，繼之前仙氣爆棚的抹茶金勾、玫瑰金勾後，又推出奶茶金勾配色，經典白色鞋身搭配又甜又嫩的奶茶色 Swoosh Logo 與鞋後跟，鞋舌上更點綴NIKE標誌與鞋側小金勾，細節質感爆棚，搭配金屬鞋帶扣，更讓整雙鞋自帶仙女濾鏡，一上腳超顯氣質。

▲NIKE AIR FORCE 1 '07 ESS 奶茶色金勾。（圖／IG@fruition_shop）

2021下半年「奶茶色球鞋」推薦.4：New Balance NB5740慢跑鞋 微糖燕麥

New Balance 57/40本季推出3款燕麥奶茶色調新款，W5740NH1以燕麥奶茶網底+麂皮為基底，搭配流線波浪設計中底與隱藏版灰色大底，層層堆疊出輕盈視覺效果，另一款W5740WR1則採用米、黃、白等奶油配色澤打造漸層視覺效果，最後以網眼材質呈現的經典「N」字標誌，完美交織出優雅運動風。

▲New Balance NB5740慢跑鞋 微糖燕麥。（圖／New Balance）

Ｗ5740HG1則以玫瑰豆沙色為主，搭配細節處米白色與淺粉色底，極致溫柔的配色，和牛仔褲、洋裝都是完美百搭。

▲New Balance NB5740慢跑鞋。（圖／New Balance）

▲New Balance NB5740慢跑鞋。（圖／美人圈）

2021下半年「奶茶色球鞋」推薦.5：Converse Run Star Motion波浪鞋

人氣熱賣的Converse Run Star Hike在2021迎來全新進化版，Run Star Motion保留原本的高筒鞋型，鞋底的部分則注入波浪鋸齒設計，夢幻奶茶色鞋身，點綴上焦糖奶油色鞋底，浮誇又搶眼的外型，瞬間擄獲一票時尚迷的心，鋸齒餅乾鞋厚底對小個子女孩更是超級友善，一秒無痛增高，完美修飾腿部線條。

▲Converse Run Star Motion波浪鞋。（圖／IG@hyunah_aa、IG@converse_kr）

▲Converse Run Star Motion波浪鞋。（圖／IG@converse_kr）

2021下半年「奶茶色球鞋」推薦.6：Palladium PALLASHOCK 巧克力鞋

PALLADIUM 近期也推一系列「PALLASHOCK巧克力鞋」，專為奶茶控準備「溫柔奶茶」+「半糖拿鐵」+「草莓奶昔」配色，甜而不膩的配色，加上5cm+雙倍厚度餅乾鞋底，真的是讓人少女心快扛不住，好想通通包色。

▲Palladium PALLASHOCK 巧克力鞋。（圖／Palladium）

貼心側踝低筒剪裁設計，可以巧妙地修飾腿型，打造視覺顯瘦效果，還有14盎司純棉帆布鞋面、透氣度100分的蜂巢式彈力透氣鞋墊，營造最舒適的上腳體驗，是一款顏值與實穿性兼具的神仙鞋款。

▲Palladium PALLASHOCK 巧克力鞋。（圖／Palladium(IG@jhihya.s授權)、Palladium）

2021下半年「奶茶色球鞋」推薦.7：Reebok ROYAL TURBO IMPULSE 經典鞋

老爹鞋熱度依舊不減！Reebok ROYAL TURBO IMPULSE 經典鞋，以復古老爹鞋為雛形，燕麥奶茶色鞋身包裹著流線形設計，簡約又百搭，舒適的鞋底怎麼跑跳都不摩擦鬆脫，是一款365天都穿不膩的夢幻逸品。

▲Reebok ROYAL TURBO IMPULSE 經典鞋。（圖／IG@reebok_taiwan）

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