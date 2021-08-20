「女神香水」噴了必脫單！IU愛用茉莉、牡丹　潤娥同款超甜美

文／美人圈

2021七夕情人節不想再孤單寂寞覺得冷，那麼噴上韓國歐膩們的同款香水助攻，絕對能順利脫單，甜蜜蜜過節！這回編輯為大家帶來10款「女星私下愛用的香水」介紹，趕緊噴上它們讓自己魅力激增，順利迎來好桃花吧！

IU 同款香水：Acqua Di Parma 高貴茉莉花女性淡香精 50ml

第一款為大家介紹的歐膩同款香，就是IU的味道啦！IU曾在綜藝節目中提過，自己很常用Acqua di Parma高貴系列香水，茉莉花淡香精和牡丹花淡香精。茉莉花這款編輯覺得很純粹，很像是走進花園裡，隨手摘朵野茉莉的想像，後面還會帶一點點香草與奶味，整體來說小濃郁但舒心。

前調：橘子, 粉紅胡椒

中調：茉莉, 晚香玉, 橙花

基調：雪松, 麝香

▲Acqua Di Parma 高貴茉莉花女性淡香精 50ml。（圖／IG@dlwlrma、Acqua Di Parma）

>> Acqua Di Parma 高貴牡丹花女性淡香精

Acqua Di Parma的高貴牡丹花香水，就非常接近《德魯納酒店》滿月社長的氣質了！它比茉莉花香水更馥郁綻放，裡面參一些莓果香氣，所以整個香氣是超級榮華富貴，甚至帶了點浮誇感。如果是年紀輕的朋友穿香，編輯建議噴一點點就好，用量務必要控制住。

Acqua Di Parma在今年7月時候進駐台灣囉！大家可以到微風信義的旗艦店一聞IU同款香。

前調：黑胡椒, 覆盆子, 牡丹, 天竺葵

中調：土耳其玫瑰(薔薇), 小蒼蘭

後調：琥珀, 廣藿香, 麝香

▲Acqua Di Parma 高貴茉莉花女性淡香精 50ml。（圖／IG@dlwlrma、Acqua Di Parma）

惠利 同款香水：Jo Malone 英國梨與小蒼蘭 30ml

Jo Malone英國梨與小蒼蘭香水真的太熱門了，應該沒有人不認識吧？幾乎各種香水排行榜上都有它的蹤影，也是台灣Jo Malone專櫃熱賣冠軍。恰到好處的香甜氣息，任何女孩都能輕鬆駕馭，編輯私心覺得小蒼蘭就像我們的牛仔褲或是白T，四季百搭又清新耐聞。而且它更藍風鈴混香，超香超好聞！是一個你去Jo Malone不知道買什麼，買它絕對不出錯的香氛。

前 味： 哈密瓜、梨

中 味： 小蒼蘭、玫瑰

後 味： 廣藿香、琥珀、白麝香、大黃

▲Jo Malone 英國梨與小蒼蘭 30ml。（圖／IG@hyeri_0609、Jo Malone）

林秀晶/潤娥 同款香水：Issey Miyake 一生之水女性淡香水 50ml

說到三宅一生，大家最熟悉的應該是Dcard傳說中的脫單香，粉色瓶身的綻放女性淡香水吧？不過這款一生之水其實也是許多人推薦的招桃花香氣，更是女神林秀晶、潤娥的味道。編輯覺得，它給人一種聰明女生的感覺，帶些甜感，所以大學生甚至是高中生來噴它都可以。中後調少女的甜美會漸增，清新又不感甜膩，是一點點蜂蜜蛋糕的可口感覺，再加上相對親民的價格，大家還等什麼呢？

前調：睡蓮、鳶尾草、櫻草屬及玫瑰

中調：康乃馨、百合、牡丹

基調：珍貴麝香、琥珀子、月下香、木犀屬、珍木

▲Issey Miyake 一生之水女性淡香水 50ml。（圖／IG@yoona__lim、Issey Miyake）

少女時代Tiffany 同款香水：BYREDO 夜幕玫瑰淡香精 50ml

少女時代Tiffany的愛用香，BYREDO夜幕玫瑰，是經典大馬士革玫瑰香氣的華麗版本，以過量帶著酸意的葡萄柚做為起點搭配上幽暗大地氣息的苔蘚與麝香，更為玫瑰香帶來更沉穩神秘的維度。

編輯初聞其實不會聯想到它是玫瑰香水，野性中交織感性，豔麗感之後又有一點泡泡糖的感覺，給人的想像是沒有受到外面世界荼毒，覺得世界美好的千金大小姐，又幾分夜精靈女王的意境，但確實都蠻符合Tiffany的形象。喜歡夜露濕涼感的朋友，可以靠櫃試試看。

香調：葡萄柚、大馬士革玫瑰、青苔以及麝香。

▲BYREDO 夜幕玫瑰淡香精 50ml。（圖／IG@tiffanyyoungofficial、BYREDO）

周子瑜 同款香水：Maison Francis Kurkdjian 愛戀玫瑰 70ml

周子瑜同款的MFK愛戀玫瑰，編輯也是一聞就愛上！清新的柑橘開場，緊接著是撲鼻而來的新鮮玫瑰，潤澤又帶有水氣，就像捧著一束新鮮現採的玫瑰花束；最後透過雪松麝香留下的溫暖木質氣息，讓肌膚保有玫瑰細膩香。

編輯實測，持香力約5小時（早上10點噴、不出門、留香可到3-4點），但細膩的玫瑰香就像是泡了個玫瑰花瓣浴後，停留在身上的那股淡淡香氣，對男生來說絕對是款致命誘惑香！

前調：卡拉布里亞佛手柑、甜豌豆、加州橙、保加利亞大馬士革玫瑰

中調：紫羅蘭花、玉蘭花、保加利亞大馬士革玫瑰

後調：雪松麝香、格拉斯玫瑰

▲Maison Francis Kurkdjian 愛戀玫瑰 70ml。（圖／IG@tzuyutwicee_、Maison Francis Kurkdjian）

BLACKPINK智秀 同款香水：Miss Dior 花漾迪奧淡香水 50ml

想找款好入手又不能駕馭的玫瑰香水，那麼擄獲秀智的Miss Dior不能錯過！香氣以佛手柑的柑橘香開始，再以白麝香基調與玫瑰、牡丹交織，展現了恰到好處的甜，給人有點小女人又不失女孩的活潑感。

瓶身設計也讓人十分少女可愛，淡淡的粉紅色香水，綴上精緻的蝴蝶結和千鳥格紋的瓶底，論顏值論香調都魅力無敵，進入日本@cosme殿堂行列實至名歸。

前調：卡拉布里亞佛手柑

中調：牡丹、大馬士革玫瑰

基調：白麝香

▲Miss Dior 花漾迪奧淡香水 50ml。（圖／IG@sooyaaa__、Miss Dior）

泫雅 同款香水：YSL 慾望巴黎淡香精 星木蘭版 50ml

性感小野馬泫雅的同款香水，果然也讓人充滿慾望想像！YSL慾望巴黎淡香精 星木蘭版，以活潑的甜桃開場，再以令人不禁回首的澄澈星木蘭交織曼陀羅，展現酸甜馥郁的激情想像。黑色蕾絲蝴蝶結繫頸包裝，更為這款香精畫龍點睛，是款從裡到外都撩人慾望的香氛。

前調：佛手柑、梨子、覆盆子、桃子

中 味： 曼陀羅、雙瓣茉莉、橙花、星木蘭、牡丹

後 味： 廣藿香、麝香

▲YSL 慾望巴黎淡香精 星木蘭版 50ml。（圖／IG@hyunah_aa、YSL）

宋慧喬 同款香水：Penhaligon's Artemisia致命溫柔女士香水 100ml

一路下來的花香調香水聞膩了？那麼試試看木質感更勝的宋慧喬同款香，潘海利根致命溫柔女士香水吧！它相對中性（男生也能駕馭），雖然第一印象讓編輯稍微震懾，但越聞越喜歡。

剛出場是一絲絲煙燻與苔癬濕潤的感覺，但會慢慢走到比較明顯的茉莉花香。這樣的轉折，也讓我們覺得它是本集香水裡面，層次感最豐富明顯的一支，很推薦給需要氣場，好比說主管階級、社會歷練較多的成熟朋友。

初調：油桃、綠葉

中調：青蘋果、鈴蘭、茉莉茶、紫羅蘭、香草

基調：橡苔、檀香、麝香、琥珀、香草

▲Penhaligon's Artemisia致命溫柔女士香水 100ml。（圖／IG@kyo1122、Penhaligon's）

孫藝珍 同款香水：Chloe 同名淡香精 75ml

讓人欲罷不能的Chloé 同名香水，是許多女生的人生首款香氣，還同時為孫藝真的欽點愛香唷！非常有層次的柔美花香調，甜而不膩、帶著蜂蜜香的可口開場，尾韻漸漸轉為木質香調，可溫暖氣質氛圍不減。不說男生對這種柔柔淡淡的香氣都無法招架，連男神玄彬都被深深吸引，女孩們是不是該衝一下了？

前調：玫瑰、蜜橘

中調：黑醋栗

後調：雪松木、白色琥珀

▲Chloe 同名淡香精 75ml。（圖／IG@yejinhand、Chloe）

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