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60歲英國奶奶迷上和服！　瘋狂打扮「拍美照PO網」原因曝光

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編輯／Ann

不少人去日本都要借一套和服拍美照，但沒想到60歲的英國奶奶Sheila Cliffe也和少女一樣迷上和服造型，即便已經一頭白髮也擋不住她對打扮的熱情，每天穿著不同款式和服PO上IG，吸引超過上千網友點讚。她也曾公開過自己愛上和服的原因，是在二手市場遇見了第一件和服，從此迷戀五顏六色的衣著。

來自英國的Sheila Cliffe 從倫敦大學畢業後就來到了日本，對於日本文化相當熱愛，她獲得在天普大學日本校區教授英語的認證後，持續在日本生活了35年，和在地人幾乎沒有區別。60歲的她時常會穿著不同印花風格的和服拍美照，加上色彩鮮艷的腰封，與一頭亮眼金髮相佐很有辨識度，而且造型多變到完全停不下來。

Sheila Cliffe回憶起當初迷上和服的過程，是24歲時第一次來到日本，看見二手市場中的和服便被深深吸引，「現在大家都穿沒有圖案的衣服，海軍藍、棕色、黑色等素色，反而會穿花卉圖案的人已經不多了，當我知道和服的存在後就不一樣了，將衣服組合搭配起來相當有趣。」

她甚至還出版了一本《和服的社會生活：日式傳統時尚的今與昔》書籍，主題就是和服風格，讓人超佩服她的愛美精神，網友紛紛直呼：「老了一樣要美美的」、「這也是儀式感的表現」、「精緻女孩無誤」。

關鍵字：

Sheila Cliffe, 英國, 日本, 和服

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