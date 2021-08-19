fb ig video ETtoday search mobile

Joy性感黑絲絨裙撞衫踢鐵板　申世景多一「小巧思」明顯更修長

>

記者王則絲／台北報導

韓女團Red Velvet近日睽違一年又八個月回歸發行新專輯《Queendom》，其中人氣成員Joy日前登上綜藝節目《驚人的星期六》，身穿公主袖黑絲絨洋裝，貼身剪裁顯現凹凸有致的好身材，不過同款裙裝女星申世景其實在去年就曾穿過，且申世景多了一個心機「小巧思」，一對比之下就顯得特別修長，讓Joy難得撞衫踢到鐵板。

▲Joy、申世景撞衫。（圖／翻攝自ig）

▲Joy、申世景撞衫。（圖／翻攝自ig）

▲Joy穿著黑絲絨裙裝上綜藝節目。（圖／翻攝自IG）

有著甜美外型的Joy，常被封為是「果汁系」美女，總是給人活力四射、可愛的印象，近年來Joy則是更擅於展現「性感小野貓」的一面，駕馭起性感服裝誘惑指數破表，這回為宣傳新歌上節目，穿著ISABEL MARANT的宮廷風黑絲絨裙裝，簡約卻華麗，貼身剪裁完整呈現了Joy的曼妙曲線，相當性感、有女人味。

▲Joy、申世景撞衫。（圖／翻攝自ig）

▲同款洋裝申世景早在去年就已穿過。（圖／翻攝自IG）

然而同一件裙裝，其實申世景早在去年宣傳戲劇《RUN ON》時就曾穿過，有「臉蛋天才」之稱的申世景時尚駕馭力也不是蓋的，同樣的造型裡她內搭了黑色絲襪，但是一點也不顯得老氣，反而能更加拉長身形比例，與Joy一對比之下，申世景就明顯更為修長，兩人表現力各有千秋，都非常美，不過申世景的「小巧思」也的確讓身材姣好的Joy難得踢到鐵板。

►楊丞琳背後全空「後腰線」太火辣　罕見大尺度驚艷粉絲：女王

►曾之喬深U「超兇」帶貨新手袋　經典Tabby包比以前更軟、更大了

關鍵字：

Joy, 朴秀英, 申世景, 撞衫

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

ET Fashion

推薦閱讀

5個iPhone實用功能最容易被忽略！輸入「蘋果」就能打出LOGO

5個iPhone實用功能最容易被忽略！輸入「蘋果」就能打出LOGO

「4星座」認真戀愛會慘輸！雙子愛不對人、雙魚患得患失太折磨

「4星座」認真戀愛會慘輸！雙子愛不對人、雙魚患得患失太折磨

「願意陪妳還是只顧做自己的事？」從5件事看他是否真的愛妳

「願意陪妳還是只顧做自己的事？」從5件事看他是否真的愛妳

性感歌后發福判若兩人！「運動裝腫一圈」網卻罕見大讚：真性情 日網瘋傳「獨角獸心測」測心靈年紀　你的內心住著80歲老靈魂嗎？ 口臭又冒痘？營養師推薦5款「排毒蔬菜」，趕快吃起來！ 掌握睡前90分鐘　史丹佛研究：3個方法讓你睡更好 別再討厭香菜！營養師曝香菜5大好處：促消化還能改善記憶力 訂下目標、合理要求自己　用4點把願望「成功機率加倍」 佛系無痛的「氣泡水減肥法」！避開4大NG事項就能輕鬆瘦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面