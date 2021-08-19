Joy性感黑絲絨裙撞衫踢鐵板　申世景多一「小巧思」明顯更修長

記者王則絲／台北報導

韓女團Red Velvet近日睽違一年又八個月回歸發行新專輯《Queendom》，其中人氣成員Joy日前登上綜藝節目《驚人的星期六》，身穿公主袖黑絲絨洋裝，貼身剪裁顯現凹凸有致的好身材，不過同款裙裝女星申世景其實在去年就曾穿過，且申世景多了一個心機「小巧思」，一對比之下就顯得特別修長，讓Joy難得撞衫踢到鐵板。

▲Joy穿著黑絲絨裙裝上綜藝節目。（圖／翻攝自IG）



有著甜美外型的Joy，常被封為是「果汁系」美女，總是給人活力四射、可愛的印象，近年來Joy則是更擅於展現「性感小野貓」的一面，駕馭起性感服裝誘惑指數破表，這回為宣傳新歌上節目，穿著ISABEL MARANT的宮廷風黑絲絨裙裝，簡約卻華麗，貼身剪裁完整呈現了Joy的曼妙曲線，相當性感、有女人味。

▲同款洋裝申世景早在去年就已穿過。（圖／翻攝自IG）



然而同一件裙裝，其實申世景早在去年宣傳戲劇《RUN ON》時就曾穿過，有「臉蛋天才」之稱的申世景時尚駕馭力也不是蓋的，同樣的造型裡她內搭了黑色絲襪，但是一點也不顯得老氣，反而能更加拉長身形比例，與Joy一對比之下，申世景就明顯更為修長，兩人表現力各有千秋，都非常美，不過申世景的「小巧思」也的確讓身材姣好的Joy難得踢到鐵板。

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