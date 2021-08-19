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別再討厭香菜！營養師曝香菜5大好處：促消化還能改善記憶力

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▲▼ 營養師曝香菜5大好處：改善記憶力 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲許多料理中都會加入香菜增添清香提味。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

像是蚵仔麵線、羹湯、乾麵或河粉等許多料理都會加入香菜來提味，但香菜的氣味可不是人人都喜歡，愛的人覺得很香，不喜歡的人光是聞到味道都受不了，但你知道嗎？香菜對於健康可是有很多益處！知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就指出吃香菜的5大好處，不僅能促進消化，對於心血管健康、預防感染等都有幫助。

▲▼ 營養師曝香菜5大好處：改善記憶力 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

1.富含抗氧化劑

香菜富含抗氧化劑，可能具有增強免疫力功能及抗癌、抗發炎和神經保護作用。

2.有益心血管健康

研究顯示，服用香菜種子的小老鼠能降低低密度膽固醇（LDL-C），且提升高密度膽固醇（HDL-C），而香菜也具有利尿的作用，可幫助排鈉降血壓。

3.與腦部疾病改善有關

香菜可能具改善記憶力及神經損傷預防、減少腦部炎症的效果。

4.促進消化及腸道健康

香菜的萃取物與腸道健康及食慾有關，對促進消化、維持腸道健康有益。

5.抗菌效果及預防感染

香菜中含有抗菌及預防尿道感染的化合物。

▲▼ 營養師曝香菜5大好處：改善記憶力 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

蕭瑋霖也指出，香菜的氣味很多元，其中有一種特殊氣味是由香菜中所含的醛類所散發的，大約有10%～20%的人會覺得香菜味道很像肥皂或是泥土，無法接受，其可能跟嗅覺受器基因OR6A2有關。若不是非常反感香菜氣味的人，也可以考慮以上有益之處，適當補充，對身體健康也有所幫助。

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