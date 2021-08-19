fb ig video ETtoday search mobile

「4星座」認真戀愛會慘輸！雙子愛不對人、雙魚患得患失太折磨

>

▲▼「4星座」愛情裡認真就輸了！。（圖／翻攝自FB）

▲4星座只要一愛就撩下去，特別容易受傷。（圖／翻攝FB/jtbc drama，以下同）

編輯 / Lily

很多人喜歡談戀愛是一種感覺，但是有4個星座每次戀愛總是太認真，撩下去的結果就是苦到自己，等不到開花結果就跌的滿身傷，以下星座你也進榜了嗎？

▲▼「4星座」愛情裡認真就輸了！。（圖／翻攝自FB）

#雙子座

談戀愛一頭栽下去的第一名絕對是雙子，他們只要認定對方後，就很容易被愛蒙蔽了雙眼，往往愛錯人後，感情也很難收回來，付出越多，傷害也就越多，建議雙子戀愛前先停看聽，先設停損點是最好。

▲▼「4星座」愛情裡認真就輸了！。（圖／翻攝自FB）

#天秤座

天秤戀愛時總有種盲目自信，覺得對方總會像你愛他一般愛你，到最後才發現太天真，感情哪來的公平，只是自己輸不起而已，當他越認真看待越是心煩意亂，即便知道苗頭不對，也很難下定決心離開這段關係。

▲▼「4星座」愛情裡認真就輸了！。（圖／翻攝自FB）

#摩羯座

看似沉著的摩羯，認真談起戀愛風險會很大，他們不知道自己要什麼，更不知道如何去愛人，他的心情總跟著戀愛對象在搖擺，打定決心在一起之前，先想清楚自己要的是哪一種關係。

▲▼「4星座」愛情裡認真就輸了！（圖／翻攝自FB）

#雙魚座

雙魚本身就是個戀愛機器，每段戀情他投入得比誰都認真，往往付出太多，當得不到對方的回應時，便開始患得患失又沒有安全感，一段愛情談到這個地步，還不如單身比較好。

►伊能靜給女生的5個戀愛忠告：「他對你好至少要如你，絕不能低於你」

►「3星座」看似傻氣私下超精明！射手認：什麼都說好，其實是懶得理

關鍵字：

星座, 戀愛, 愛情

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

ET Fashion

推薦閱讀

5個iPhone實用功能最容易被忽略！輸入「蘋果」就能打出LOGO

5個iPhone實用功能最容易被忽略！輸入「蘋果」就能打出LOGO

口臭又冒痘？營養師推薦5款「排毒蔬菜」，趕快吃起來！

口臭又冒痘？營養師推薦5款「排毒蔬菜」，趕快吃起來！

日網瘋傳「獨角獸心測」測心靈年紀　你的內心住著80歲老靈魂嗎？

日網瘋傳「獨角獸心測」測心靈年紀　你的內心住著80歲老靈魂嗎？

性感歌后發福判若兩人！「運動裝腫一圈」網卻罕見大讚：真性情 掌握睡前90分鐘　史丹佛研究：3個方法讓你睡更好 「4星座」認真戀愛會慘輸！雙子愛不對人、雙魚患得患失太折磨 「願意陪妳還是只顧做自己的事？」從5件事看他是否真的愛妳 日本人超愛台灣「古早味雞蛋糕」！食譜公開　做起來一點都不難 無印良品「小白鞋」出新的了！　日常最實穿、超高CP值必須入手 性感歌姬清涼泳裝照曝光！「三點式布料」露銷魂S曲線媲美超模

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面