「4星座」認真戀愛會慘輸！雙子愛不對人、雙魚患得患失太折磨

▲4星座只要一愛就撩下去，特別容易受傷。（圖／翻攝FB/jtbc drama，以下同）

編輯 / Lily

很多人喜歡談戀愛是一種感覺，但是有4個星座每次戀愛總是太認真，撩下去的結果就是苦到自己，等不到開花結果就跌的滿身傷，以下星座你也進榜了嗎？

#雙子座

談戀愛一頭栽下去的第一名絕對是雙子，他們只要認定對方後，就很容易被愛蒙蔽了雙眼，往往愛錯人後，感情也很難收回來，付出越多，傷害也就越多，建議雙子戀愛前先停看聽，先設停損點是最好。

#天秤座

天秤戀愛時總有種盲目自信，覺得對方總會像你愛他一般愛你，到最後才發現太天真，感情哪來的公平，只是自己輸不起而已，當他越認真看待越是心煩意亂，即便知道苗頭不對，也很難下定決心離開這段關係。

#摩羯座

看似沉著的摩羯，認真談起戀愛風險會很大，他們不知道自己要什麼，更不知道如何去愛人，他的心情總跟著戀愛對象在搖擺，打定決心在一起之前，先想清楚自己要的是哪一種關係。

#雙魚座

雙魚本身就是個戀愛機器，每段戀情他投入得比誰都認真，往往付出太多，當得不到對方的回應時，便開始患得患失又沒有安全感，一段愛情談到這個地步，還不如單身比較好。

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