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佛系無痛的「氣泡水減肥法」！避開4大NG事項就能輕鬆瘦

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▲▼氣泡水減肥法。（圖／翻攝IG,unsplash）

▲氣泡水擁有不少能幫助減肥的特性。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official、unsplash）

編輯／Amanda

近年來有一種「佛系減肥法」很受歡迎，就是靠氣泡水瘦身！比起純水更多了碳酸氣泡口感的氣泡水，不僅喝起來口感有變化，可幫助不愛喝水的人用來取代含糖飲料，且氣泡水含有細緻的二氧化碳，可增加飽足感、刺激腸胃蠕動，幫助促進消化、排泄，有助提高身體新陳代謝，擁有不少能幫助減肥的優點。但想靠氣泡水來瘦身，可不是卯起來猛喝就可以，有4個前提要注意，以免瘦身不成反傷身。

1.別在餐前和運動時喝

雖然有如汽水般口感的氣泡水喝了會有飽足感，但別在空腹時喝，氣泡水的氣體會刺激胃部，加速腸胃蠕動，容易造成腸胃負擔，可在用餐時邊飲用，或在餐與餐之間降低飢餓感。另外，也不要在運動前或運動時喝，以免肚子裡累積太多氣體，運動起來容易感到脹氣、不適，最好在運動後再飲用。

▲▼氣泡水減肥法。（圖／翻攝IG,unsplash）

▲以減肥為目的的人，要挑選無糖、零熱量的氣泡水。（圖／翻攝unsplash）

2.要挑選無糖零熱量款

現在市面上的氣泡水選擇越來越多，除了一般純水原味，更多了許多不同的風味可挑選，但要注意有些口味會另外添加風味糖漿、濃縮原汁等，不僅有糖分、熱量也因此拉高，若是為了減肥，別忘了挑選無糖分、零熱量的氣泡水。

3.腸胃不好的人要避開

雖然現在氣泡水越來越普遍，很方便取得，但若是腸胃容易脹氣、有胃食道逆流症狀的人則不適合使用氣泡水瘦身法，以免傷害腸胃。

▲▼氣泡水減肥法正夯！4 NG行為別犯。（圖／翻攝ＩＧ、unsplash）

▲不能因喝了氣泡水就不喝白開水。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official）

4.不能取代日常飲水

雖然利用氣泡水取代飲料能完美減少糖分的攝取，但氣泡水並不是人體真正需要的水份，不能用來取代白開水，喝下過量氣泡水不僅對健康無益，反而會讓對身體造成負擔。

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關鍵字：

瘦身, 減肥, 佛系減肥法, 氣泡水, 注意事項, NG事項

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