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話題面膜新品！安瓶氣墊面膜、超萌美人魚聯名款　一敷就有仙女肌

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▲▼面膜新品盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲面膜是許多人手邊必備的保養好物。（圖／翻攝IG@yoonara_mood）

記者張毓容／綜合報導

面膜是許多人保養時必備的美肌好夥伴，能為肌膚快速補充營養，能加乘日常保養，也能急救暗沉、乾荒粗糙等肌膚問題狀況，一敷就有仙女肌。近來也有不少面膜新品登場，像是瑰柏翠香氛系列清潔面膜，還有知名插畫家poyunwang (伯虎）聯名推出的超可愛美人魚面膜，一推出就掀起話題。

▲▼面膜新品盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

東森自然美 深層美白安瓶氣墊面膜，23ml*8，NT$2,000。

東森自然美深層美白安瓶氣墊面膜以獨特蜂巢設計結合矽藻泥成分的六角雪花布膜，搭配高度注入魚子萊姆、α-熊果素、菸鹼醯胺與光果甘草等四重亮白成分精華，可先溫和掃除老廢角質，細嫩膚觸，後續更有高效喚白力，阻斷肌膚斑點產生，去黑掃黃同時淡化瑕疵，使膚色勻亮。

▲▼面膜新品盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

Abysse 美人魚海藻冰河面膜，5入裝，NT$600。

台灣奢華保養品牌Abysse，今年夏季找來超人氣插畫家poyunwang (伯虎）聯手推出全新限量款「美人魚海藻冰河面膜」，將濃縮海洋珍貴精粹3大成分融入面膜精華中，包含愛爾蘭海藻精華、阿爾卑斯石竹珍珠花萃取和高濃度酵素活性的微藍藻，不僅保濕、柔軟肌膚，還能幫助提升肌膚防禦力，澎潤Q彈，維持肌膚水潤健康，搭配超Q的豐滿美人魚包裝設計，可愛又吸睛。

▲▼面膜新品盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

瑰柏翠 巴厘火山灰深徹清潔面膜，100ml，NT$1,180。

瑰柏翠全新「巴厘特所系列」萃取南島知名植物與花卉，如檸檬草、香茅、椰子、依蘭依蘭、茉莉，充分將熱帶島嶼香氛揉合進產品當中。其中「巴厘火山灰深徹清潔面膜」將具有淨化及舒緩肌膚的高嶺土，加入富含礦物質、抗氧化成分的火山灰及竹炭粉，除了能吸附肌膚表面雜質，在沖洗按摩的同時為肌膚去角質，使肌膚變得柔嫩明亮。

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關鍵字：

保養, 護膚, 面膜, 敷臉, 新品, 瑰柏翠, 東森自然美, Abysse

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