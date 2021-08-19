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「國民妹妹」金裕貞變銷魂美人！　換上透視花瓣裙仙氣破表　

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▲金裕貞 。（圖／翻攝自IG）

▲韓星金裕貞有著「國民妹妹」之稱 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

有著「國民妹妹」之稱的21歲南韓女星金裕貞，4歲時就以童星出道，出演過《擁抱太陽的月亮》、《雲畫的月光》等多部大熱韓劇，高人氣一直備受矚目。此次她登上雜誌《Allure KOREA》9月刊的封面大片曝光了，以清新的妝容出鏡，一口氣換上多套仙氣爆棚的裙裝，讓人見到與眾不同的一面。

金裕貞新劇《紅天機》將於9月登場，先釋出了《Allure KOREA》9月刊封面照，她以招牌牛奶肌膚與蜜桃妝容出鏡，一雙電眼加持十分迷人，身穿英國設計師品牌Jenny Packham淺粉色裙裝，完美遊走她的身體曲線，以深V剪裁加上層層堆疊的飄逸袖口點綴，最後運用漸層裙襬收尾，讓金裕貞頓時充滿仙氣。

▲金裕貞 。（圖／翻攝自IG）

▲金裕貞 。（圖／翻攝自IG）

▲金裕貞少女稚氣消失，身穿黎巴嫩設計師品牌Reem Acra裙裝女人味破表。（圖／翻攝自IG）

另一套造型則是換上黎巴嫩設計師品牌Reem Acra，品牌經典的蓬裙設計在金裕貞演繹下十分出彩，緊身平口剪裁彰顯了優越的鎖骨線條，纖瘦之餘亮黃色裙身中佈滿豐盈花朵，自帶甜美氛圍，與整體妝容呼應十分亮眼。

金裕貞也同時PO出側拍照寵粉，與雜誌封面的精修美感幾乎毫無差距，而且過往少女稚氣模樣消失了，取而代之是濃濃女人味，引發眾多網友直呼：「從小美到大」、「金裕貞真的長大了」、「造型太仙了」。

關鍵字：

金裕貞, 紅天機, Allure KOREA

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