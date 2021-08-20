星巴克「橡果玻璃杯」充滿秋日氣息！「狐狸小包」揹出門可愛度破表

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中秋節即將到來，大陸星巴克也應景的推出了「秋季系列」，這次以秋日森林為靈感，選用橘、黃暖色系，把秋天常見的楓葉、橡果，可愛的狐狸、兔子等元素融入其中，設計出充滿濃濃秋風的周邊商品，除了精緻的杯款，還有動物造型杯套、小包包，一起搭配整個萌出新高度。

大陸星巴克的秋季系列中，有一款Q爆的「狐狸杯套」，外觀仿造狐狸造型設計，做出立體的耳朵、尖尖的鼻子，整隻橘色的超級萌，裡面還搭配同系列的保溫杯，奶油白瓶身上，有飄落的楓葉圖案，裝進去一起揹出門可愛度破表。還有一款杯套是簡約圓筒造型，裡面搭配狐狸圖案保溫杯，很適合揹去野餐、郊遊。

另一個吸引人的商品是「橡果玻璃杯」，整個杯子就是一顆橡果，透明感的棕色在光線照耀下特別美，杯蓋部分如同橡果的頂端，色澤是深咖啡，形狀、紋路也神還原，杯身顏色較淺，上面還有若隱若現的兔兔浮雕，看起來就像小兔子從橡果裡鑽出來，讓人忍不住想摸摸牠。

說到中秋節，就會想到月兔，這系列也有兩款毛絨絨的兔兔新品，一款是基本款奶茶色杯套，但旁邊有隻淺棕色兔子娃娃緊抱著，看起來呆萌療癒。另一款是「毛毛兔子包」，整個包覆蓋著柔軟的米白毛毛，配上一雙長長兔耳和圓圓尾巴，讓女孩們看了瞬間融化，兩款都有搭配專屬隨行杯，可以一起使用。

喜歡可愛杯款的話，韓國文具10X10有販售一系列「PEANUTS變色杯」，共推出五種款式，除了最受歡迎的史努比，還有查理布朗、糊塗塌客、莎莉、露西，選用充滿夏日氣息的黃、藍、桃紅、紫等顏色，倒入飲料後杯身會變成另一種顏色，看起來繽紛夢幻，就算只裝水也像在喝冰沙、果汁，視覺上超級消暑。

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