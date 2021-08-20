台灣首間「蔦屋書店辦公室」8／20開幕　收費180元起，還有啤酒喝到飽！

▲TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋在Citylink松山一號店開幕，推出全台首間「辦公室服務」。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

台北最美蔦屋書店松山店收攤之後，等待一個月全新概念的蔦屋在對街「Citylink松山一號店」開幕，最具話題是引進了辦公室概念的「SHARE LOUNGE」，以完整舒適的空間，搭配點心、各類飲品與輕食，採用「以分鐘計費」的方式，讓民眾可以在店內進行辦公、會議等活動。

▲採用每小時計費，此外還有啤酒喝到飽的方案。

空間內裝潢以深木色，搭配寶藍色座椅為主體，除了類似像咖啡廳般的座席，也提供像是辦公室般的個人席位，有不透明的隔板作為劃分，讓使用者可以更加專心完成工作，店內約莫半數座位都設有充電插座，此外在日後也會提供行動店員免費租借的服務，即使在中央的座位也不用擔心會有沒電情況。

▲整體區域分成個人座位的集中區、像咖啡廳般舒適沙發的放鬆區，以及窗邊小座位的談話區，內部的書全部可以自由觀看與翻閱。

而零食跟輕食也準備充足，光是堅果口味就有近10種可以選擇，還有小餅乾、軟糖、包裝小點，麵包籃前還有BALMUDA烤箱讓餐點加分，店內進駐的路易莎咖啡與自煮生活的餐點，也可以帶進去享用，還有生啤酒的自助吧台，購買「酒精飲品方案」，便可享用ASAHI兩款啤酒與沙瓦喝到飽。

▲有如同公司茶水廳的區域，提供茶點、零食跟輕食，全部不需額外收費。

收費方式1個小時一般方案為180元，酒精飲品方案為260元，若要延長每30分鐘收費90元至130元，另提供會議室租借，收費方案為每小時1800元。另提供全日一般方案（不含酒精），收費為640元，之後還會提供月租方案。

▲包含酒水方案的內容還可以使用自助吧來杯生啤酒或沙瓦，多種口味都能自己調配。

日本的收費標準為60分鐘770元日幣，折合台幣約210元；3小時收費1980元日幣，約台幣540元；一日收費為3,300日幣，約台幣900元，還有高級會員的月收費用為27,500元日幣，約等於7,500元，台灣售價約是日本價格的7成。

▲另提供大型會議室租借，可容納20個人都沒問題。

日本蔦屋在2019年開啟「共享空間SHARE LOUNGE」服務，簡而言之就是在書店裡面開闢一個「共享辦公室」，包括工作設備（插頭、充電）、事務備品都有，甚至也提供飲品、點心還有雜誌區，能讓裡面的使用者可自由閱讀，全新蔦屋松山店大小有380坪，SHARE LOUNGE共享空間為128坪，共計提供110席座位，因應疫情因素將會限制人數進場，約莫50名就會停止入場。

▲事務機的服務也有提供。

潤泰協理陳柏宇表示，看準松山車站周邊是許多商業空間、辦公區域，上班族來客佔比高達70%，日本蔦屋書店在2019年11月推出SHARE LOUNGE服務，3個月後就碰上新冠肺炎疫情，但在疫情年中書店來客雖然衰退，但共享辦公室的服務逆勢成長，也是台北「進入價最低」的共享辦公室，另期望有外溢效應，帶來更多商場來客，並提升差異性。