BAPE® X TIMBERLAND猿人靴帥翻！　鬼塚虎「灰姑娘玻璃鞋」全台限量30雙

▲近期話題聯名鞋款一次看。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／綜合報導

運動戶外品牌展開跨界聯名總是格外吸睛，先前就傳出聯名消息的A BATHING APE®終於與Timberland聯手帶來合作，打造三孔帆船鞋與經典中筒防水靴。而Onitsuka Tiger (鬼塚虎) 更與《灰姑娘》（Cinderella）真人版電影聯名，推出當代概念的「玻璃鞋」加入童話裡玻璃鞋的閃耀元素，全台限量30雙一定要搶！

BAPE® X TIMBERLAND 2021秋冬聯乘系列

▲A BATHING APE®終於與Timberland聯手帶來合作，預計8月20日開放線上登記。（圖／品牌提供）

日本街頭時尚品牌A BATHING APE®終於與Timberland聯手帶來合作，本次系列以 「Arcade」遊戲機為主題，一款為手工縫製的三孔帆船鞋來致敬Timberland的原創輪廓、經典的小麥色與手工縫製結構，融合BAPE®獨特的BAPE® CAMO印花元素並添加大膽流行的色彩。另一款經典中筒防水靴同樣採用BAPE® CAMO印花，以及BAPE STA™的設計和標誌，同時保留了Timberland標誌性的配色、鞋帶、四重車縫線工藝與堅固耐用的鞋底。

ASICS聯手日本精靈寶可夢官方嬰幼兒品牌 Monpoké

▲伊布、甲賀忍蛙、皮卡丘、噴火龍等多款人氣寶可夢角色系列鞋款 。（圖／品牌提供）

運動品牌ASICS亞瑟士旗下童鞋系列８月初聯手日本精靈寶可夢官方嬰幼兒品牌 Monpoké（モンポケ）合作推出精靈寶可夢-皮卡丘鞋款，將於8月20日再推包含伊布、甲賀忍蛙、皮卡丘、噴火龍等多款人氣寶可夢角色系列鞋款，小童尺寸鞋款採用單片式魔鬼氈黏扣帶設計，讓鞋子與腳踝更加貼合，增加舒適度。鞋盒更實用經典紅白配色打造出寶貝球造型，絕對讓孩子瘋狂。

鬼塚虎與《灰姑娘》電影聯名玻璃鞋

▲鬼塚虎與《灰姑娘》(Cinderella) 真人版電影聯名，當代概念的「玻璃鞋」全台限量30雙。（圖／品牌提供）

日本運動時尚品牌Onitsuka Tiger （鬼塚虎）宣布與《灰姑娘》(Cinderella) 真人版電影聯名，推出當代概念的「玻璃鞋」，以P-TRAINER PRZM鞋型為設計基礎，加入童話裡玻璃鞋的閃耀元素，極具厚度的鞋底卻非常吸睛，尤其將虎爪紋放大刻印在鞋後跟。全球限量800雙，台灣將限量發售30雙，預計於9月3日在鬼塚虎微風南山atre與新光三越南西三館等2店獨家販售。