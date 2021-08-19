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這款「小小Logo」白T太好看！朴敏英、Rosé...女神們撞衫也要穿

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記者王則絲／台北報導

穿慣了各式華麗服裝的明星們，其實私下也跟我們一般人一樣，喜歡套一件舒服的T恤就出門，像是韓劇一線女星朴敏英，先前她曾Po出一張Mirror Selfie中，就選穿了一件「小小Logo」的寬鬆白T，而同一款T恤，BLACKPINK成員Rosé也擁有黑色款式，這款Logo小到幾乎看不清楚的T恤，竟好看、好搭到女神們不惜撞衫也要穿？

▲名人穿YSL Logo T恤。（圖／品牌提供）

▲朴敏英穿著SAINT LAURENT的Logo 白T。（圖／翻攝自IG@rachel_mypark）

朴敏英凹凸有致的好身材眾所皆知，總能把禮服、套裝撐得更好看，但她私下出鏡率最高的單品不外乎還是T恤，這回她綁起包包頭的居家模樣，搭配的就是一件SAINT LAURENT的Logo T恤，寬鬆卻挺拔的版型下，朴敏英將袖子捲起一摺，休閒之中也很有型好看。

▲名人穿YSL Logo T恤。（圖／品牌提供）

▲Rosé的機場穿搭中也出現同款T恤。（圖／翻攝自IG@roses_are_rosie）

同一款T恤，Rosé則是運用於最強調舒適的機場穿搭中，坐在飛機上的她穿著的是同款的黑色，與一頭粉金髮色與白皙皮膚形成對比。這款SAINT LAURENT的小小Logo上衣點綴了「紅色色塊」，來自1965年聖羅蘭先生從荷蘭新造型主義大師皮特蒙德里安（Piet Mondrian）作品中取得的靈感，雖然小到拍起照幾乎看不清楚，還是讓女神們搶著穿。

▲名人穿YSL Logo T恤。（圖／品牌提供）

▲SAINT LAURENT巴黎左岸紅色標誌上衣，NT＄11,300。（圖／品牌提供）

簡約好看的白T恤男生們也是無法抵抗的，鮮肉男神宋江、男團GOT 7的BAM BAM則是選穿了草寫字體的SAINT LAURENT Logo白T，多了一分街頭的率性感覺，像宋江這樣子把袖子捲上去，露出手臂線條，瞬間就擊殺一票少女心。

▲名人穿YSL Logo T恤。（圖／品牌提供）

▲宋江、BAM BAM示範另一款草寫字體款式。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

朴敏英, Rose, Rosé, SAINT LAURENT, 白T, T恤, 宋江

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