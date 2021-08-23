老饕必收！全台好吃「牛肉麵」TOP10　中原大學這間超夯、冠軍只要100元

圖、文／MENU美食誌

這篇老饕必收！排行榜上的牛肉麵你吃過幾家？為了美味牛肉麵小編都想環島啦！

TOP 10／老山東牛肉麵

台北市／萬華區

在熱鬧的西門町內，榮獲米其林必比登推介的老字號牛肉麵店！有牛肉、牛筋、半筋半肉、牛三寶家常麵。麵條是手工刀切寬麵，有嚼勁又Q彈！牛肉燉的非常軟嫩，入口一絲絲分離！湯頭鹹甜熬的恰到好處！目前開放內用啦！

▲老山東牛肉麵（圖／美食客Dostyk提供）

TOP 9／大鼎夏荷

苗栗縣／苑裡鎮

苗栗必訪的豪宅牛肉麵店，店內裝潢挑高明亮、側邊還有大片池子！湯頭有清燉跟紅燒滿足兩派老饕，麵條可選粗/細麵、粄條或冬粉。牛肉麵均一價一碗150元，甚至還有內用豆花吃到飽！現在還未開放內用哦！

▲大鼎夏荷（圖／美食客蒔月提供）

TOP 8 ／廖家牛肉麵

台北市／大安區

同樣也是有米其林必比登推介的牛肉麵店！湯頭是牛骨清燉口味，清甜不膩。牛肉份量給的誠意十足且肉質有嚼勁！除了牛肉麵外，一定要點他們家的現切豆乾！現在仍未開放內用，以電話預訂跟現場外帶為主哦，也有販售真空包！

▲廖家牛肉麵（圖／美食客YSLu提供）

TOP 7／集英會牛肉麵館

桃園市／中壢區

在中原大學附近的超夯牛肉麵店！口味分成酸菜、川味跟紅燒，麵條為山西刀削麵，若要更換細麵可以告知店員哦！牛肉使用牛肋條，大塊又入味！店內座位不多，人多需排隊稍後哦！到八月底都不開放內用，可以到店外帶或購買冷凍包！

▲集英會牛肉麵館（圖／美食客Amy提供）

TOP 6／吳家牛肉麵

台北市／北投區

在北投營業逾30年，販售牛三寶、半筋半肉、牛筋、牛雜、牛肉麵。採用金錢腱子肉製作，肉質均勻且軟嫩、不油不澀！紅燒湯頭不會過於重鹹！一旁的滷味小菜也是必吃呀！目前開放內用囉，營業時間從早上11點至晚上10點！

▲吳家牛肉麵（圖／美食客謝安妮提供）

TOP 5／18冠軍牛肉麵

台北市／大安區

原本在夜店裡的員工餐，改良後參賽台北國際牛肉麵節奪得冠軍！招牌紅燒冠軍牛肉麵湯頭微辣，使用美國牛腱心與澳洲牛筋，還加了顆牛肉丸！清燉牛肉麵湯頭非常濃郁，還添加許多蔬菜！麵條都可選寬或細麵。建議先電話預約訂餐！

▲18冠軍牛肉麵（圖／美食客Ashley提供）

TOP 4／合歡刀削麵

台北市／大安區

南門市場裡超熱門攤位，曾獲台北傳統市場節的小吃類金牌獎！口味有番茄、酸菜、紅燒、麻辣湯頭，蕃茄湯頭清淡、刀削麵很有嚼勁，牛肉是厚的肉片，量給的很多！一碗只要110元，且老闆非常親切！目前開放內用囉！

▲合歡刀削麵（圖／美食客阿土伯提供）

TOP 3／劉山東牛肉麵

台北市／中正區

台北火車站附近小巷弄內，每次營業都能看到排隊人潮！招牌清燉牛肉麵，湯頭香醇順口！牛肉切片肉質細嫩，山東粗圓麵Q又有嚼勁！一碗只要150元，份量多CP值高！目前提供外帶哦！

▲劉山東牛肉麵（圖／美食客林楷祐提供）

TOP 2／太初麵食

台中市／南屯區

在公益路上的日式小平房，是輕井澤集團旗下麵館。內部裝潢氣派、座位多！牛肉麵有番茄牛肉麵、三寶麵、老北京牛肉麵等，湯頭偏重口味，只有番茄湯底是不辣的！肉質根麵條表現都不錯，8/10開放內用，現在可以先打電話預約囉！

▲太初麵食（圖／美食客王冠權提供）

TOP 1／富宏牛肉麵

台北市／萬華區

建宏牛肉麵歇業沒關係，就來吃富宏吧！24小時營業的牛肉麵老店，半夜嘴饞就來一碗！牛肉不柴、麵條很Q彈，紅燒湯頭也很濃郁！中碗牛肉麵居然只要100元，內用還附贈一杯飲料，CP值爆表！目前開放內用啦！

▲富宏牛肉麵（圖／美食客冷焰提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權