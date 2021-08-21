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「2021米其林必比登」台中新進榜這10間人氣高　快收進口袋名單

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圖、文／MENU美食誌

台中美食超級多，今年新進榜餐廳就有13間！讓人不禁期待下個受到必比登推薦的城市！

陳明統爌肉飯
東區 – 小吃類

超便宜的古早味銅板美食！販售爌肉飯、排骨飯、豬腳飯等，只要加20元就能升級成便當多三樣菜！其他小菜像是白菜滷、苦瓜滷都有濃濃古早味！份量很實在，軟嫩的爌肉味道剛好不會太鹹！

▲台中美食。（圖／MENU美食誌）

▲陳明統爌肉飯（圖／美食客Migo挑嘴的吃貨。食話食說提供）

鮮魚鱻
北區 – 小吃類

想吃虱目魚皮湯不用跑到台南啦！附上偏甜的沾醬與豆瓣醬，完美襯托出虱目魚的鮮味！蝦仁飯炒得油油亮亮，吃起來卻不會油，料有小蝦仁跟臘肉丁！食材新鮮、料理用心，用餐環境跟服務態度都很不錯呦！

▲台中美食。（圖／MENU美食誌）

▲鮮魚鱻（圖／美食客阿肥窩窩提供）

咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳
西區 – 台灣菜

販售單點、個人套餐與多人套餐，檳榔花沙拉口感像山藥絲脆口很特別！必吃部落碳烤春雞，表皮油亮酥脆、內層雞肉扎實不柴，口感很多汁！煙燻飛魚魚肉口感偏乾，鮮度及鹹度都偏高，適合作為下酒菜！每天都有悅耳的駐唱歌聲哦！

▲台中美食。（圖／MENU美食誌）

▲咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳（圖／美食客Leo廖廣提供）

可口牛肉麵
西屯區 – 麵食類

每日花費五小時熬煮的紅燒牛肉麵，添加多種中藥材，牛肉彈牙、牛筋跟腱子肉入口即化！麵條Q彈有勁，越吃越上癮！加入店家獨門辣油更添風味！目前開放內用但人潮眾多，請注意落實防疫哦！

▲台中美食。（圖／MENU美食誌）

▲可口牛肉麵（圖／美食客阿毛提供）
好菜KÜISINE
西區 – 台灣菜融合南洋料理

將台菜加入創意元素，每道都下飯！牛菲力月見香蘋奶油燒的熟度控制很好，肉質很嫩！有三種吃法，建議先吃原味哦！菜餚小巧精緻，多人前往可能要點多於預期的量！裝潢溫馨，給人在家用餐的舒適感！已開放內用，生意很好，建議先預約哦！

▲台中美食。（圖／MENU美食誌）

▲好菜KÜISINE（圖／美食客橘子提供）

羅家古早味
南屯區 – 台灣菜

榜單公佈後就被排爆的還有這間！主要販售麻油湯品、熱炒、福州式手工麻油麵線、排骨飯等。必點綜合麻油湯，內有腰子、梅花肉、豬心、豬肝，料多豐富！麵線的麻油香氣十足，一口接一口停不下來！目前開放內用，不接受電話及線上訂餐。

▲台中美食。（圖／MENU美食誌）

▲羅家古早味（圖／美食客就是要好食提供）

菇神
新社區 – 台灣菜

新社的美味景觀餐廳！綜合炸菇有杏鮑菇、金針菇、猴頭菇、鴻禧菇，外酥內軟非常涮嘴！金沙杏鮑菇的爆炒鹹蛋黃香與杏鮑菇搭配得宜，香菇滷肉飯在肉燥裡加入香菇丁，口感又多了一個層次！現在有開放內用囉！

▲台中美食。（圖／MENU美食誌）

▲菇神（圖／美食客RuRo Fun提供）

醉月樓
中區 – 台灣菜

在宮原眼科二樓的台灣菜與下午茶餐廳！有點心拼盤有多種沾醬，烏魚子炒飯粒粒分明不油膩，鯧魚米粉一上桌就香氣四溢！飯後甜點來個宮原眼科的冰淇淋做結尾實在完美！用餐環境舒適、服務態度佳！10/1恢復營業，目前可訂位哦！

▲台中美食。（圖／MENU美食誌）

▲醉月樓（圖／美食客Peggy提供）

木公麥面
東區 – 麵食類

在台鐵精武站附近的麵館，傳承了店主岳父的古早味！販售多樣麵食，炸醬麵擺盤優雅、麵條不軟爛！醬汁鹹度適中，再來份滷味剛好填飽肚子！店面乾淨舒適，目前開放內用也是一位難求！

▲台中美食。（圖／MENU美食誌）

▲木公麥面（圖／美食客Kimiko提供）

台中肉員
南區 – 小吃類

創立於民國22年，遵從古法製作。店內僅販售肉圓、魚丸湯與冬粉湯三種品項。油泡肉圓外皮軟Q又香，內餡肉口感扎實！搭配特別的醬料非常爽口！生意很好，店家上餐速度也快，翻桌率很高！

▲台中美食。（圖／MENU美食誌）

▲台中肉員（圖／美食客林正德提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 乾麵, 台中, 台菜, 必比登, 景觀餐廳, 牛肉麵, 米其林, 肉圓, 美食, 麵食

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