維尼不笑了！氣噗噗模樣好可愛　還有抱頭崩潰根本上班族寫照　

編輯／Emily 圖／翻攝自takaratomymall.jp、bellemaison.jp

說到迪士尼的小熊維尼，就會想起他的招牌笑臉，呆萌模樣十分惹人憐愛，然而日本玩具公司TAKARA TOMY卻推出了「小熊維尼搞怪表情玩偶」系列，看維尼一改平常溫暖的形象，皺起眉頭、露出氣噗噗的臉，讓人莫名想笑，真想捏一捏，叫它不要再生氣了。

「氣噗噗小熊維尼娃娃」和平常一樣，有著黃色身體配上紅色短T，唯一不同的是臉上表情從笑臉變成生氣，兩條彎曲眉毛超級搶戲，圓瞪的雙眼和張成O型的嘴巴，一看就知道在不爽。娃娃的尺寸為16.5 x19 x12公分，小小一隻擺在辦公桌上超搞笑，根本完美表現出上班族的心情寫照。

除了生氣臉維尼，這系列還有推出多款玩偶吊飾，小熊維尼部分有皺眉不悅、雙手抱頭崩潰、抱著蜂蜜罐賊笑三種款式，每一種表情都活潑生動，比平常微笑的樣子更圈粉。另外還有維尼的好朋友小豬、跳跳虎和屹耳，小豬和跳跳虎分別抓著耳朵和尾巴，看起來恐慌又緊張，讓人更想把它們買回家。

想收集更多小熊維尼商品，可以看看日本家居品牌Belle Maison與迪士尼推出的「小熊維尼加濕器」，維尼胖胖的身軀趴在圓形水瓶邊緣，微微抬頭露出微笑，不管從哪個角度看，都會被它的可愛所療癒，擺在房間也能增添溫馨感，把水倒入玻璃杯裡，陶器會吸水發散到空氣中，讓空間保持濕潤。

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