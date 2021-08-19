9m88鉚釘裝「側面中空」又甜又辣　自曝無人知曉的脆弱一面

記者王則絲／台北報導

歌手9m88亮眼外貌與獨特個人魅力讓她成為時尚圈寵兒，今現身MIU MIU發表會為大家演繹秋冬新裝，其中她選穿一套黑色鉚釘裝，不只是深V、側邊更是大中空，甜辣風格相當剛強有Power，9m88受訪時就提到：「我平常看起來性格強硬，但有時候也是回家會想東想西的那種人。」自曝無人知曉的脆弱一面。

▲9m88黑色鉚釘裝展現酷辣風格。（圖／品牌提供）



9m88今日現身活動造型選穿黑色鉚釘小洋裝，搭配厚底金屬飾鍊厚底靴，連手袋邊緣都鑲滿了小鉚釘，風格一致貫穿，有種硬派龐克的Feel，透視蕾絲滾邊與亮晶晶水鑽則帶出小女人氣息，衝突的混搭設計讓9m88很有感觸：「我平常其實也是一個看起來性強硬，但有時候也是回家會想東想西的那種人。」透露無人知曉的敏感、脆弱面向，表示MIU MIU的對比概念與自己的個性還蠻像的，想必許多少女們也是如此吧。

▲9m88另一套造型中示範了可愛的針織單品。（圖／品牌提供）



9m88不放過解封後第一次出門逛街的機會，今天還示範了另一套完全不同風格的服裝，身穿繽紛顏色的花朵針織衫、羽絨外套、圍巾，展現MIU MIU一貫的少女感，手上的珍珠背帶Sassy手袋也超吸睛。9m88在店裡更是逛得很開心：「最近比較喜歡可愛的style，粉色布料、水晶、有鑽的高跟鞋我都很喜歡。」也特別推薦了鑲有珍珠的瑪莉珍跟鞋、以及今天看上的兩款時髦腋下包。

▲9m88今日逛街喜歡的單品。（圖／記者王則絲攝）



前陣子因疫情都待在家中的9m88，提到這兩個月以來自己的廚藝可說是大躍進！雖然目前還是幼幼班程度，說不上有拿手的料理，但是她已遵循食譜成功做出許多好菜。不過即使沒出門，9m88依然沒少購物：「我這兩個月花的錢應該是比之前都還多！」、「健身器材、地墊⋯⋯就一直買一些好像有點需要又沒有這麼需要的東西。」讓大家噗哧一笑。

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