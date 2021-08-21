「史努比懶骨頭」超可愛陪你耍廢一整天！春植發福了更好抱

編輯／Emily 圖／翻攝自bellemaison.jp、kakaofriends.com

《PEANUTS》漫畫的史努比擁有大批粉絲，各種周邊總是讓人荷包失守，經常推出迪士尼聯名的日本家居品牌Belle Maison，這次就攜手《PEANUTS》，推出「史努比懶骨頭沙發」，呆呆的狗臉變成方形，還有做出立體耳朵，模樣Q到不行，在家就想倒在懶骨頭上耍廢，慵懶的度過一天。

「史努比懶骨頭沙發」是方塊狀，正面做成史努比大頭造型，不只有呆萌五官，還做出立體的狗耳朵，側邊則結合史努比狗屋，做成鮮豔的大紅色。除了史努比，還有推出查理布朗、糊塗塌客兩款，「查理布朗款」正面是他的臉，側邊做成他黃色衣服的花樣，一樣有凸出的耳朵，「糊塗塌客款」整個都是黃色，也加了立體小裝飾。

懶骨頭系列都有M、L兩種尺寸，M是55X55X35公分，適合端正地坐在上面，或給兒童使用，L是65X65X43公分，想要隨心所欲的亂躺、亂壓，選這個大小比較剛好，也可以兩種尺寸都購入，把它們疊在一起更療癒。要清洗的話，把外層套子拆下來即可，清潔起來簡單又方便。

另外，韓國KAKAO FRIENDS的人氣新角色春植也有新周邊！原本小巧可愛的春植發福了，長出肥肥啤酒肚，下半身變得圓滾滾，這款造型被做成了柔軟好抱的「春植靠墊」，不管躺著或坐著，都可以枕在上面，一起和它滾來滾去，靠墊本身觸感柔軟，延展性也很好，可以盡情揉捏。

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