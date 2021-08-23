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4件事情給正在低潮期的你！寫下腦中關鍵字，看看「心靈雞湯」也有用

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文／女子學

▲低潮不孤單。（圖／女子學）

▲人生中的低潮期。（圖／Rachel Claire@Pexels）

每個人都曾遇過人生中的低潮期，有時候是個小坑，跌一跤，休息個兩天就能再次站起來，有時候是個大低谷，讓人只想像攤爛泥，與谷中的碎石同流合污，怎麼爬也看不到外頭的天空。

其實低潮是一個徵兆，可以解讀為心靈的求救警鈴。在無預警感到低潮時，不妨先想想看最近有沒有遇到什麼狀況？是不是太累了？還是哪裡出了問題？如果一時之間還沒有頭緒的話也沒關係，推薦下列 4 件事情，給正在低潮期的你：

1.寫下腦中的關鍵字

▲低潮不孤單。（圖／女子學）

▲寫下腦中的關鍵字（圖／lilartsy@Pexels）

當情緒來得太突然，我們往往容易手足無措，不知道該從何開始思考起，這時寫下「關鍵字」或許會帶來些幫助。所謂的關鍵字指的是，腦中出現什麼想法就寫出來，不一定是要一個完整的句子，僅僅只是詞彙或是用畫的方式都可以。持續一段時間後，再來審視自己記錄下的內容有哪些，這麼做有時能幫助你釐清脈絡，找到讓自己低潮的原因為何。

2.找 1-3 個人傾吐心事

▲低潮不孤單。（圖／女子學）

▲找可以信任的人傾吐心事（圖／Liza Summer@Pexels）

如果已經知道是為了什麼事煩心的話，可以考慮找 1-3 個信任、對事情可能有幫助的人，分享自己現階段的心情，除了抒發之外，也能藉由他人的眼光找到自己沒看清的盲點。不過千萬不要找一大堆人大肆抱怨，這麼做不僅對情況沒有好處，反而還可能陷入無止盡的抱怨當中，越陷越深的同時，他人也會因此感到厭煩，反而打壞人際關係。

3.多看看不一樣的生活

「抽離」是個一個面對低潮的好方式，找一些文章、書本和影片來暫時忘掉自己的煩惱，看看別人都是怎麼過生活的，無論是跟自己低潮的主題相關、無關的題材都沒關係。就算是看大家口中的那些「心靈雞湯」也無所謂，有時候人反而需要這些雞湯來給予安慰和支持，管他雞不雞湯，對你來說有用的話就是好主意！

4.幫自己報名一些活動

▲低潮不孤單。（圖／女子學）

▲幫自己報名一些活動（圖／Jaime Reimer@Pexels）

不只是看別人分享的內容，如果有機會的話，也多嘗試幫自己報名一些活動，可能是原本就感興趣的領域，也可能是完全沒接觸過的都好，在分散注意力的同時，搞不好能幫你找到新的興趣，帶來正面的收穫。

低潮時最忌諱作息不正常、一直待在家，那會使你一個人沉浸在憂鬱之中，因此參加活動最好找那種有導覽、有老師、有安排的活動，讓另一個人逼著你專注做某件事。雖然在出門前的那一刻，你可能會覺得非常不情願，可是當真正開始活動後，你會感謝當初的自己，曾經「衝動」報名。

在漫漫一生中，一定會出現無數次的低潮，最初可能會感到陌生、害怕，不過當知道這只是階段性的情緒，並知道該怎麼去面對「它」時，下回就算低潮再度來襲，也就不至於那麼惶恐不安了！

延伸閱讀：

別害怕憂鬱來襲！藉由「接納、抒發、改變」3 種調適法，學會和負面情緒共處

生存與生活，你最想用哪種姿態活著？用創造和努力打破現況僵局，開拓自我的新境地

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 紓壓, 心境, 心情, 挫折, 低潮

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