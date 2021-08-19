IKEA「小龍蝦上桌」149元起　網美系「荔枝玫瑰覆盆子霜淇淋」也開賣

▲IKEA宣布餐廳最新菜色，盤盤網美風。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA今（8／19）發表年度新品，主打「低價創造無價」，除了推出千項新品之外，也針對大家都很喜歡的IKEA餐廳發表新菜色，首先便是「小龍蝦系列」的回歸，祭出3款菜色來扛起號召客戶回店的重責大任，售價149元起就能吃好吃飽，此外夢幻配色的「荔枝與玫瑰覆盆子霜淇淋」限定雙口味也正式開賣，讓消費者打卡打出網美風！

每年8月都是IKEA年度新品上市的期間，在疫情下大家對於升級居家空間，擁有更強大的念力，今年IKEA也不手軟，共有超過千項新品上市，從多功能家具、收納到綠意空間，甚至還推出「低價目錄」讓消費者按圖索驥，絕不遺漏划算好物。

▲香辣小龍蝦，售價329元。

但除了居家用品，大家最期待的也就是餐廳的新菜色，「瑞典小龍蝦派對餐」再度回歸IKEA餐廳的餐桌，包括獨門秘方調製而成的「香辣小龍蝦」、口感彈牙的「松露奶油小龍蝦義大利麵」、清脆爽口的「芒果小龍蝦沙拉」肉質鮮美彈牙，療癒一下肚皮。

▲松露奶油小龍蝦義大利麵，售價200元；芒果小龍蝦沙拉，售價149元。

此外，另推出濃郁奶香的鮭魚菲力佐花椰米，以及期間限定的荔枝與玫瑰覆盆子霜淇淋，使用台灣手摘鮮甜荔枝，加上奧地利進口的酸甜覆盆子佐玫瑰香氣，酸甜滋味最適合消暑，兩個口味也能分開品嚐，最重要的是顏值過人，絕對很值得打卡！

▲鮭魚菲力佐花椰米，售價250元。

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